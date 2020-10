Pay-TV-Betrug: Polizei deckt eher zufällig kriminelles Netzwerk auf

Anzeige

Eher nebenbei hat die Polizei Bamberg ein bundesweites Netzwerk von Pay-TV-Betrügern ausgehoben. Eigentlich waren sie gekommen, um einem anderen Delikt nachzugehen.

Im vergangenen Jahr war der ältere Bruder eines Betrüger-Duos, das offensichtlich im Zentrum eines ganzen Netzwerks stand, wegen Geldwäsche ins Visier der Ermittler geraten. Bei einer Hausdurchsuchung kamen sie dann aber auch noch der Pay-TV-Betrugsmasche auf die Schliche.

In der vergangenen Woche wurden nun Medienberichten zufolge in fünf Bundesländern Razzien bei weiteren Verdächtigen durchgeführt, bei denen mehrere weitere Indizien und Beweismittel beschlagnahmt werden konnten. Das Netzwerk soll sich laut Polizei auf den Bereich des sogenannten Cardsharings spezialisiert und dabei Schäden in Millionenhöhe verursacht haben.

Alleine die beiden Bamberger Brüder sollen demnach rund hundert „Kunden“ im In- und Ausland versorgt haben. Aufgrund von Betrug und der gewerbsmäßigen Umgehung digitaler Schutzmaßnahmen drohen ihnen nun bis zu zehn Jahre Haft.