Personalwechsel im Sky Deutschland-Vorstand

Anzeige

Sky Deutschland vervollständigt mit Dana Filip-Crandall als Chief Operating Officer den Vorstand und verstärkt die Geschäftsleitung zur Unterstützung des CEO Sky Deutschland Devesh Raj.

Sky Deutschland vervollständigt mit Dana Filip-Crandall als Chief Operating Officer den Vorstand und verstärkt die Geschäftsleitung zur Unterstützung des CEO Sky Deutschland Devesh Raj.Dana Filip-Crandall kommt von Comcast, wo sie als Vice President Customer Experience and Call Centre Operations fungierte und für die Umgestaltung des Kundenerlebnisses für das Unternehmen der Comcast-West Division verantwortlich war. Davor arbeitete sie als Geschäftsführerin und Chief Information Officer bei British Telecom (BT) Operate. Dort war sie für die Softwareentwicklung und das Management der Netzwerk- und Informationstechnologie-Infrastruktur verantwortlich. Dazu passt ihre Berufsausbildung mit einem Bachelor of Science in Elektrotechnik und einem Master of Business Administration.

Den Posten frei macht Colin Jones, der als Chief Operating Officer zu Sky UK zurückkehren wird. Zusätzlich wird Devesh Raj, CEO von SKY Deutschland, demnächst von einer Geschäftsleitung unterstützt, zu der Barny Mills, Chief Financial Officer, Danja Frech, Executive Vice President People & Organisation, und Elke Walthelm, Executive Vice President Content & Managing Director NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH, gehören werden.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.