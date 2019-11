Devesh Raj – Der neue Mann an der Spitze von Sky Deutschland

Nach 20 Jahren bei Sky verabschiedet sich Carsten Schmidt zum Jahresende von der Spitze des Unternehmens. Die Aufgabe als Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland zu beenden. Er übergibt an Devesh Raj, der bereits seit Sommer 2019 als Sky COO, Continental Europe sowie interimistisch als Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland, fungiert.

Devesh Raj wird ab 1. Januar 2020 dann wie schon zuvor Schmidt an Andrea Zappia, Sky CEO Continental Europe, berichten. Vor seiner Zeit bei Sky war Devesh Raj fünf Jahre lang als Senior Vice President Strategic and Financial Planning bei Comcast NBCUniversal in den USA tätig.

Davor war Devesh 14 Jahre bei der Boston Consulting Group in New York Senior Partner und Managing Director und leitete deren Telekommunikations-, Medien- und Technologie-Unit in Nordamerika. In dieser Funktion lag sein Schwerpunkt auf der Strategie und Analyse führender Unternehmen sowie aufstrebender Geschäftsfelder im Bereich Technologie, Medien, Softwareentwicklung und Kundenservice.

Seine Chefin Andrea Zappia ist von Rajs Fähigkeiten überzeugt: „Mit Devesh habe ich in den letzten sechs Monaten bereits Seite an Seite zusammengearbeitet und seine Qualitäten uneingeschränkt geschätzt. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen idealen Nachfolger gefunden haben, der Sky Deutschland in die nächste Phase des Wachstums führen wird,“ erklärte sie am Donnerstag.

Carsten Schmidt und Devesh Raj wollen in den nächsten Monaten eng zusammenarbeiten und den optimalen Übergang sicherstellen. Der neue Chef freut sich auf die neue Aufgabe: „Sky Deutschland ist in einem kompetitiven Marktumfeld bestens positioniert. Darauf werden wir nun aufbauen und das Business konsequent weiterentwickeln,“ so Raj.