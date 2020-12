Playstation 5 und Xbox Series X wieder auf dem Markt – doch Vorsicht beim Kauf!

Anzeige

Wer eine neue PS5 oder Xbox Series X haben will, ist sowohl bei großen Online-Versandhändlern als auch im Elektromarkt kein Glück beschieden. Bei Ebay blüht indes der Handel mit den raren Spielkonsolen – der blanke Wucher dort dürfte aber bei vielen suchenden Fans für Empörung sorgen.

Bereits vor dem Marktstart der neuen Sony-Konsole Playstation 5 und dem Microsoft-Pendant Xbox Series X war klar: Die in der Gaming-Community ungeduldig erwarteten „Next Gen“-Konsolen würden nicht in ausreichend großen Mengen in den Handel kommen, um dem Ansturm der Kaufwilligen vor Weihnachten gerecht zu werden. Die Konsolen waren im Online-Vorverkauf mitunter in Minutenschnelle vergriffen und somit gingen viele Gamer leer aus. Auch stark nachgefragte neue Lieferchargen der Zocker-Stationen lassen derzeit auf sich warten. Wer einen der Artikel beim Online-Shoppingriesen und Alleshändler Amazon aufruft, erhält lediglich die nüchterne Botschaft: Derzeit nicht verfügbar.

Wucher-Angebote für die PS5 auf Ebay (Screenshot: digitalfernsehen.de)

Diese anhaltende Verknappung der begehrten Ware machen sich nun Hamsterkäufer und Halsabschneider auf Ebay zunutze, die in Auktionen und Sofortkauf-Angeboten die begehrten Konsolen anbieten. Allerdings weicht die Preisgestaltung dabei so eklatant vom eigentlichen Handelspreis ab, dass selbst die ungeduldigsten Kaufentschlossenen eher nicht zuschlagen werden.

Wucher bei Ebay: Eine Playstation 5 für tausend Euro

Sucht man nämlich eine Playstation 5 oder Xbox Series X bei Ebay, werden sofort unzählige Auktionen und Sofortkauf-Angebote angezeigt: Fast alles „Neu und originalverpackt“ – einige der Anbieter machen sogar klar, dass nicht einmal der Abschlussaufkleber vom Karton entfernt wurde. So wird hier relativ zweifelsfrei klar: Es handelt sich wohl nicht um unbescholtene Anbieter, die ein ungewolltes Weihnachtsgeschenk wieder verkaufen. Wahrscheinlich geht es auch nicht um die märchenhaft seltenen Fälle, in denen plötzlich mangels Absprache eine zweite PS5 als große Überraschung unterm Weihnachtsbaum aufgetaucht ist.

Nein, hier ist angesichts einer Unzahl von Angeboten eindeutig Kalkül im Spiel. Ebay-Spekulanten bieten direkt mehrere Konsolen zum Kauf an – und das teilweise für ein Vielfaches des normalen PS5-Marktpreises von Rund 500 Euro. Ein Problem, das Ticketverkäufer aus der Veranstaltungsbranche kennen: Vor dem großen Auftritt eines Weltstars gehen die Eintrittskarten zuneige – nur um dann zum Henkerspeis auf dem Schwarzmarkt aufzutauchen. Der Unterschied hier: Veranstalter und Tickethändler verhindern oft den Weiterverkauf aus oben genannten Gründen, auch Karten für Fußballspiele sind im hochpreisigen Bereich meist personalisiert.

Eine Problematik, die wohl antizipierbar war – aber wäre sie auch zu verhindern gewesen? Kurz vor dem Erscheinungsdatum der Playstation 5 verkündete Sony, dass aus Sorge um Corona-Sicherheitsabstände keine Kontingente der neuen Konsole in lokalen Ladengeschäften verfübar sein würden. Dort wäre zumindest die Abgabe in „haushaltsüblichen Mengen“ überprüfbar gewesen. Alle kennen diese geflügelte Phrase seit Corona und die Umrechnungsformel ist hier denkbar einfach: Haushaltsüblich entspricht einer Packung Klopapier – und selten mehr als einer Playstation 5.