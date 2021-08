Podolski raus beim „Supertalent“?

Anzeige

Eigentlich sollten die Ehrlich Brothers Podolski beim Supertalent nur vertreten. Nun scheinen die Zauberer den Fußballstar ganz zu ersetzen.

Die Ehrlich Brothers sind jetzt fix in der neuen Jury von „Das Supertalent“. Sie gehören zu den ganz Großen ihres Fachs, ihre Shows sind spektakulär – Gemeinsam mit Moderatorin, Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin Chantal Janzen und Modedesigner Michael Michalsky suchen die beiden Star-Magier jetzt das neue Supertalent. Von Lukas Podolski ist nach seiner Corona-Erkrankung mit einem Mal mit keinem Wort mehr die Rede in der dazugehörigen RTL-Mitteilung.

Andreas und Chris Ehrlich: „Die Neuausrichtung des Supertalents hat uns überzeugt: Tolle Jury, tolles Moderationsteam. Wir sind total gespannt auf viele Talente und sind gerne dabei!“

Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television & Co-Geschäftsleiter TV Now: „Die Ehrlich Brothers sind auf den größten Bühnen der Welt zu Hause. Wir freuen uns sehr, dass sie mit ihrer langjährigen Showerfahrung das Format bereichern und jetzt gemeinsam mit RTL das neue Supertalent suchen.“ Nur zur Erinnerung ebenjener Herr Tewes präsentierte vor nicht allzu langer Zeit stolz wie Bolle das Mitwirken von Podolski bei der neuen „Supertalent“-Staffel (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Gerüchte und ungläubiges Rauschen im Blätterwald der deutschen Boulevardpresse waren dem Personal-Coup bei der Nachfolge-Regelung von Dieter Bohlen vorausgegangen.

Was wird nun aus Podolski?

Noch kürzlich hieß es, dass die Ehrlich Brothers, nur zu den Gastjuroren gehören sollen (DF-Bericht vom Vortag). Wegen 14-tägiger Quarantäne wird Podolski laut RTL an den Jury-Castings der Show nicht teilnehmen können. Sie umfassen sieben Folgen, in der ersten davon war der Fußballer noch dabei gewesen. Das „Supertalent“ hat aber noch drei Liveshows zu bieten, die im Dezember übertragen werden, darunter das Finale. „Wir gehen ganz stark davon aus, dass er dann dabei sein wird“, sagte ein RTL-Sprecher. Davon ist heute erst einmal keine Spur mehr. Oder RTL muss dann einen zusätzlichen Stuhl an den Jruytisch stellen.

Schon morgen Abend sorgen die zaubernden Brüder mit ihrem Auftritt in der Liveshow „RTL sagt Danke“ ab 20.15 Uhr für magische Momente.

In jeder Folge von „Das Supertalent“ 2021 sind außerdem Gäste unter den Juroren dabei, darunter Riccardo Simonetti und Motsi Mabuse. Lola Weippert und Chris Tall moderieren die neue Staffel. Die Entscheidungen, welche Talente ins Halbfinale weiterkommen, wird am Ende einer jeden Casting-Folge von den Juroren gemeinsam getroffen.

Falls es nun doch nichts mehr mit der Bohlen-nachfolge für Podolski werden sollte, hat er aber bei RTL bereits einen festen anderen Platz gefunden. Er wird künftig als Experte bei den Europapokal-Abenden zum festen Team gehören.