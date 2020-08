PS5: Sony eröffnet den Kampf um die Gunst der Kundschaft

Anzeige

Sony erklärt das Rennen um den Thron der Konsolen mit dem ersten PS5-Spot für eröffnet. Die Message: Die neue Konsole kennt keine Grenzen.

Dieses Jahr steht seit langer Zeit mal wieder ein Krieg der Konsolen ins Haus. Microsoft und Sony veröffentlichen wohl noch vor Weihnachten ihre neuen Plattformen. Mit einem ersten offiziellen Werbespot prescht Platzhirsch Sony nun vor im Wettrennen um die Gunst der Kundschaft.

Der Slogan „PS 5 – Play has no Limits“ wird in dem etwas über eine Minute dauernden Clip durch die herausstechendsten Features der neuen Konsole unterstrichen: haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio lauten die Merkmale mit den Sony im Kampf um die Vorherrschaft auf dem Videospielkonsolen-Markt punkten will.

Ein konkretes Datum für den Verkaufsstart bleibt aber auch der erste Werbespot schuldig. Aber sehen sie am besten selbst: