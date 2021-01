Rakuten holt CNN International auf Samsung TV Plus

Anzeige

Rakuten TV hat heute den Start des Nachrichtenkanals CNN International auf Samsung TV Plus in Deutschland und Großbritannien angekündigt. Damit erweitert die Plattform ihr Angebot an kostenlosen News-Inhalten im werbefinanzierten Streamingsegment.

Der Deal soll Werbetreibenden nach Angaben von Rakuten neue Möglichkeiten geben, sich Geschäftsleuten und Business-Entscheidern zu präsentieren. Als „schwer zugängliches High-End-Publikum“ wird diese Zielgruppe betitelt. Rakuten Advertising wird auch mit CNN International Commercial zusammenarbeiten, um CNN-Kunden Zugang zum Inventar der Präsenz auf Samsung TV Plus zu ermöglichen.

Samsung TV Plus ist Teil des umfassenden Portfolios von Rakuten Advertising, in dem Werbetreibende Mediaangebote in einer Vielzahl von Diensten kaufen können. Dazu gehören neben Rakuten TV auch die Messaging-App Viber und der Videostreaming-Dienst Viki. Über diesen zentralen Zugangspunkt können Marken gezielt strategische Kampagnen entwickeln und dafür aussagekräftige Erhebungen von Rakuten Advertising nutzen.