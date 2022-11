RTL Deutschland verkündet neuen Programm-Verantwortlichen

Anzeige

Stephan Schmitter, aktuell Chief Journalistic Content Officer, wird laut Senderinformationen mit sofortiger Wirkung in die Geschäftsführung von RTL Deutschland berufen.

Als Geschäftsführer Programm übernimmt Schmitter die Verantwortung für sämtliche Inhalte (Unterhaltung, journalistische Inhalte, Fiction, Sport, Produktionen von RTL Studios) und Marken von RTL Deutschland. Das teilte der Sender am Donnerstag mit. Durch die Bündelung will RTL laut eigenen Angaben die crossmediale Ausspielung der Inhalte über alle Kanäle und Plattformen des Unternehmens weiter optimieren. Zudem soll das Zusammenspiel von Marken wie RTL, Vox, NTV, Stern und Geo gefördert werden. In diesem Zusammenhang wechselt auch der Bereich Brand & Marketing von RTL Deutschland in den Verantwortungsbereich von Stephan Schmitter, erklärt der Sender.

Die Verantwortung für die kaufmännischen Prozesse im Inhaltsbereich soll nun derweil bei Andreas Fischer liegen. Dazu gehören der Einkauf von Fremdprogrammen, Format- und Sportlizenzen sowie der Bereich Copyright Affairs und Music Publishing. Henning Tewes, aktuell Chief Content Officer von RTL Deutschland, wird das Unternehmen verlassen. Neue Führungsaufgaben bei der RTL Group will selbige zu gegebener Zeit verkünden.

Thomas Rabe, CEO der RTL Group und Vorsitzender der Geschäftsführung von RTL Deutschland, kommentiert: „Stephan Schmitter ist eine große Verstärkung für die Geschäftsführung von RTL Deutschland. Seit mehr als 18 Jahren hat er bei RTL in zahlreichen Führungspositionen sein Gespür für Programmgestaltung, Journalismus und Marketing bewiesen – und dabei gezeigt, dass er kreative Teams partnerschaftlich führt. Mit seiner Zuständigkeit für sämtliche Inhalte schaffen wir die Grundlage, um unsere Zuschaueranteile im deutschen TV-Markt weiter zu steigern, den Wachstumskurs des Streamingdienstes RTL+ fortzusetzen und die Synergien aus der Zusammenführung mit Gruner + Jahr zu realisieren. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion.“

Quelle: RTL Deutschland