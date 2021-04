RTL stellt Sport-Berichterstattung um Fußball und Formel 1 neu auf

Anzeige

Ob Sport-News oder Live-Sport von DFB-Länderspielen bis zu den Rennen der Formel 1: RTL strukturiert seine Berichterstattung rund um die wichtigen Programminhalte neu.

Zum 1. Juli fasst RTL News die Sportberichterstattung und die Redaktion Live-Sport, die bisher bei RTL angesiedelt war, im Sport-Ressort unter Leitung von Andreas von Thien zusammen. Sein Stellvertreter ist Timo Latsch. Frank Robens, Leiter Sportrechte und Sportproduktion, wechselt mit seinem Team ebenfalls zu RTL News, wird Mitglied der Führungscrew und berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News.

Stephan Schmitter: „Mit der Zusammenlegung dieser beiden Topteams in der RTL News wollen wir unsere starke Sportposition weiter ausbauen. Wir sind überzeugt, dass wir mit der Sportberichterstattung und dem Live-Sport aus einer Hand unsere umfangreichen Sport-Rechte den Zuschauer:innen und Usern noch besser und emotionaler präsentieren können. Mit Frank Robens und seinem Team heißen wir zudem in der internationalen Sportwelt bestens vernetzte Kolleg:innen mit ihrer Expertise in der Umsetzung großer Sportevents herzlich willkommen.“

„Ob DFB-Länderspiele, die UEFA Europa League oder die Formel 1 – wir haben tolle Sportrechte und wollen hier Vollgas geben für die bestmögliche Präsentation im TV und auf unseren Plattformen. Daher ist die Verbindung von Sport-News und Live-Sport eine perfekte Kombi. Herzlichen Glückwunsch an Andreas von Thien für seine nun erweiterte Funktion und viel Erfolg dem gesamten Team“, so Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten RTL News.