RTL wertet seinen Produzentenempfang nach MIPTV-Absage zum Branchentreff auf

Die Mediengruppe RTL lädt die Entscheider der gesamten Branche zu ihrem internen Produzentenempfang in Köln ein. Nachdem die Fernsehmesse MIPTV in Cannes abgesagt wurde, fehle es ansonsten zu sehr an Netzwerk-Möglichkeiten.

Immer mehr Events werden aus Angst vor dem Coronavirus abgesagt: Erst am Mittwoch wurde auch die internationale Fernsehmesse MIPTV in Cannes ersatzlos abgesagt. Daher plant die Mediengruppe RTL Deutschland, den eigenen seit weit über einem Jahrzehnt in Köln fest etablierten Produzentenempfang des Hauses als Netzwerk-Event für die Entscheider der gesamte Branche zu öffnen.

Henning Tewes, COO Programme Affairs & Multichannel sowie Co-Geschäftsleiter TV Now erklärte die Entscheidung so: „Wir nehmen Corona sehr ernst: Für unsere Mitarbeiter und Partner, Wettbewerber und Gäste. Gleichzeitig schauen wir auf die Zeit danach. Unsere Branche erlebt hochspannende Zeiten. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn neben den zahlreichen Produzenten auch die Entscheider weiterer Sender und Streamer unserer Einladung folgen und den fest etablierten und bislang exklusiven Produzentenempfang unseres Hauses zu einem gemeinsamen Netzwerk-Event machen.“

Anders das Expertenforum „International Streaming Summit 2020“ der Mediengruppe RTL Deutschland: Das Forum, das für den 18. März erstmals geplant war, wird aufgrund des Coronavirus verschoben. Um gesundheitliche Risiken für die Teilnehmer aus vielen verschiedenen Ländern auszuschließen, soll das Event zu einem späteren Zeitpunkt im Sommer stattfinden. Die internationale Fachkonferenz zu zentralen Themen und Trends der Streaming-Industrie mit Experten der führenden Medienhäuser, die sowohl im Streaming- als auch im Broadcasting-Geschäft aktiv sind, sollte erstmalig stattfinden.

Bereits seit 2007 gibt es den Produzentenempfang der Mediengruppe RTL in Köln. In diesem Jahr soll der Empfang, vorbehaltlich einer bis dahin nachweislich erfolgten Eindämmung des Coronavirus, am 11. Mai in Köln-Deutz, in unmittelbarer Nähe stattfinden.