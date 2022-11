Samsung Black Weeks gestartet: Heimkino-Angebote und mehr

Anzeige

Unter dem Motto „Deal with it!“ verspricht Samsung im Rahmen seiner jüngst gestarteten Black Weeks zahlreiche Sonderangebote.

Bereits am 15. November hat Samsung seine sogenannte Cyberpunkt City geöffnet. In Gestalt einer virtuellen futuristischen Stadt macht der Konzern laut eigenen Angaben auf seine zweiwöchigen Black-Weeks-Deals aufmerksam. Bis zum 28. November um Mitternacht soll es dort zahlreiche Technik-Highlights aus den Bereichen TV/AV, Mobile, Haushaltsgeräte, Storage und Display zu entdecken geben, so das Unternehmen. Über bestimmte Online-Games soll man zudem an einer Verlosung teilnehmen, Gutschein-Codes freispielen oder sich Samsung Rewards-Punkte sichern können.

Konkret benennt das Unternehmen verschiedene Bundle-Angebote. Mit der Aktion „Build your own Bundle“ kann man laut Samsung zwei Aktionsprodukte auswählen, wobei man nur für eines bezahlen muss. Wer etwa ein Galaxy Z Fold4 kauft, kann ein Galaxy Tab S6 Lite oder einen 50 Zoll Crystal UHD 4K TV gratis erhalten, erklärt der Anbieter. Die Aktion läuft bis 24. November um 18.59 Uhr im Online Shop, ist der Mitteilung zu den Black Weeks zu entnehmen.

Darüber hinaus verspricht der Konzern mit den Home Cinema Bundles Angebote für das Heimkino. So soll man beispielsweise mit dem Kauf eines Neo QLED 8K QN900B die Soundbar Q995B obendrauf erhalten. Neben den erwähnten Bundles kündigt Samsung für seine Black Weeks weitere Shopping-Höhepunkte mit Sonderpreisen an. Zusätzliche Angebote sollen zum Black Friday und Cyber Monday verkündet werden. Eine vollständige Übersicht der aktuellen Rabatte und Bundles findet man hier.

Quelle: Samsung