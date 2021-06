Saturn: TV-Rabattaktion läuft morgen aus

Anzeige

Nicht nur bei MediaMarkt läuft eine Rabatt-Aktion zur EM: Auch Schwesterkonzern Saturn gewährt Käufern noch für kurze Zeit Rabatte auf unterschiedliche TV-Geräte.

Zum Start der Fußball-Europameisterschaft und zur Feier des erneuerten Markendesigns: Elf Prozent Rabatt auf bestimmte TV-Aktionsgeräte und kostenlose Lieferung verspricht Elektronikhändler Saturn seinen Kunden online und ausgewählten Filialen, sofern die Kaufentscheidung noch bis Dienstagabend (15. Juni) um 20 Uhr fällt.

Saturn-Aktion „Top Elf“ mit Top-TVs

In der Auswahl befinden sich unter anderem Top-Geräte wie der LG OLED55CX9LA, der im Rahmen der „Top Elf“-Aktion bei Saturn für weniger als 1.200 Euro zu haben ist. Zudem bietet der Elektrohändler auf Wunsch bei Anlieferung eine kostenlose Altgerätemitnahme an.

TV-Kalibrierung mit Calman-Software

Für ein vereschärftes Live-Fußball-Erlebnis bietet Saturn eine professionelle TV-Kalibrierung mit der von der Film- und Fernsehindustrie hoch geschätzten Calman Software an, die bereits seit Jahren in Hollywood zum Einsatz kommt. Ob Farbtemperatur, Bildhelligkeit, Schärfe oder Kontrast – der neu ausgewählte Fernseher wird für 99 Euro direkt im Markt auf die optimalen Werte justiert – auf Wunsch auch zu Hause für 199 Euro inklusive Anschluss und unter der Berücksichtigung der individuellen Lichtverhältnisse im Haus. Den Service für Zuhause können Kunden auch dann in Anspruch nehmen, wenn sie ihr TV-Gerät nicht bei Saturn gekauft haben. Schnäppchenjäger sollten außerdem aufpassen: Zur EM bietet Saturn auch ausgewählte TV-Modelle an, bei denen die professionelle Kalibrierung bereits inklusive ist. Die Modelle sind im Markt und im Onlineshop entsprechend gekennzeichnet.

