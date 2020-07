Sky ändert Abo-Modelle: Günstigere Preise und flexiblere Laufzeiten

Anzeige

Sky ändert seine Preisstruktur. Außerdem kann man nach Mindestlaufzeit des Abo-Vertrags kann ab sofort flexibler kündigen.

Sky bietet künftig ab dem 13. Monat an, monatlich aus dem Abonnement aussteigen zu können. Diese Option ist dann im Vergleich zu einem neuen Ein-Jahres-Vertrag etwas teurer. Im Kampf des Pay-TV-Platzhirsches mit der Streaming-Konkurrenz ist diese Maßnahme wohl unausweichlich für Sky gewesen, aber auch im Grunde klug gelöst. Um dabei nicht allzu viel Planungssicherheit zu verlieren, hat man sich die günstigere Verlängerung um weitere 12 Monate einfallen lassen. Unterschiede zwischen Neu- und Bestandskunden werden keine mehr gemacht.

Wichtiger aber noch dürfte sein, dass die Pakete preiswerter werden und nun HD inkludiert ist. Zur Sky Entertainment-Basis, die nur noch 12,50 Euro kostet, lassen sich beispielsweise für weitere 5 Euro das Sport-Paket beziehungsweise für weitere 12,50 Euro Sky Fußball-Bundesliga hinzubuchen (genaue Auflistung siehe unten). Neu ist das Kids Paket (5 Euro) und – nicht zu vergessen – dass auch der Sky-Q-Receiver inklusive ist.

Optional hinzubuchbar sind UHD, Sky Go Plus (beides mtl. 5 Euro) und Multiscreen (mtl. 10 Euro)

Die neue Preisstruktur im Überblick:

Sky Entertainment mtl. € 12,50 bzw. in Kombination mit

Sky Sport mtl. € 17,50;

Sky Cinema mtl. € 22,50;

Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 25,00;

Sky Kids mtl. € 17,50;

Sky Sport + Sky Cinema mtl. € 27,50;

Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 30,00;

Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 35,00;

Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 40,00;

Sky Sport + Sky Kids mtl. € 22,50;

Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 27,50;

Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 30,00;

Sky Sport + Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 32,50;

Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 35,00;

Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 40,00;

Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 45,00;



Sky Entertainment Plus mtl. € 20,00 bzw. in Kombination mit

Sky Sport mtl. € 25,00;

Sky Cinema mtl. € 30,00;

Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 32,50;

Sky Kids mtl. € 25,00;

Sky Sport + Sky Cinema mtl. € 35,00;

Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 37,50;

Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 42,50;

Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 47,50

Sky Sport + Sky Kids mtl. € 30,00;

Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 35,00;

Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 37,50;

Sky Sport + Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 40,00;

Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 42,50;

Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 47,50;

Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 52,50;



Zzgl. Logistikpauschale in Höhe von 12,90 Euro. Die Aktivierungsgebühr in Höhe von 59 Euro für Neukunden entfällt. Für Kunden, in deren Haushalt und/oder unter deren Kontonummer ein Sky-Abonnement für sich oder Dritte besteht, für welches eine Kündigung vorliegt, beträgt bei Neuabschluss die Aktivierungsgebühr 159 Euro.

Im Falle der automatischen (mtl. kündbaren) Verlängerung gelten folgende Preise:



Sky Entertainment mtl. € 15,00 bzw. in Kombination mit

Sky Sport mtl. € 22,50;

Sky Cinema mtl. € 27,50;

Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 30,00;

Sky Kids mtl. € 20,00;

Sky Sport + Sky Kids mtl. € 27,50;

Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 32,50;

Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 35,00

Sky Sport + Sky Cinema mtl. € 35,00;

Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 37,50;

Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 42,50;

Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 50,00

Sky Sport + Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 40,00;

Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 42,50;

Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 47,50;

Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 55,00



Sky Entertainment Plus mtl. € 25,00 bzw. in Kombination mit

Sky Sport mtl. € 32,50;

Sky Cinema mtl. € 37,50;

Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 40,00;

Sky Kids mtl. € 30,00;

Sky Sport + Sky Kids mtl. € 37,50;

Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 42,50;

Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 45,00

Sky Sport + Sky Cinema mtl. € 45,00;

Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 47,50;

Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 52,50;

Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga mtl. € 60,00

Sky Sport + Sky Cinema + Sky Kids mtl. € 50,00;

Sky Sport + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 52,50;

Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 57,50;

Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids mtl. € 65,00