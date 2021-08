Sky mit neuer Konferenz-Funktion

Anzeige

Sky lässt Kunden an ihrer Konferenz basteln. Via Sky Q kommen Nutzer zur neuen Bundesliga-Saison in den Genuss eines neuen Konferenz-Features.

Meine Konferenz: Konferenz per Sky Q nun individuell gestaltbar. Dort kann man künftig sich zunächst ein festes Spiel aussuchen. Dank Hihglight-Alarm lassen sich bei der individuellen Konferenz zum Beispiel Szenen anderer Spiele re-Live gucken. Einmal von Sky informiert kann man auch direkt zu dem Sender umschalten. Natürlich kann man sich auch dagegen entscheiden, einfach bei „seinem“ Spiel zu bleiben. Einen Haken hat die Sache aber dennoch. Denn Sky stellt noch keine Garantie für den Bundesliga-Start in knapp zwei Wochen aus. Die neue Funktion soll aber nach Angaben des Pay-TV-Anbieters noch im August in der Beta-Version verfügbar sein.

Max Ehrhardt, Director Proposition & Product bei Sky Deutschland:: „Natürlich haben die Fußballfans aber nach wie vor die Möglichkeit, sich für ein Einzelspiel oder die großartige Original Sky Konferenz zu entscheiden.“

Weitere interessante Features sollen dann sukzessive folgen. „Meine Konferenz“ ist eine Erweiterung der bei „Was hab‘ ich verpasst?‘-Funktion. Bei dieser Funktion, die Sky seinen Sky Q Kunden sowohl für die Fußball-Bundesliga, 2. Bundesliga als auch für die Formel 1 anbietet, können Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen.

