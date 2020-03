Sky setzt Abo-Kosten für gewerbliche Kunden aus

In einem Schreiben an seine gewerblichen Kunden hat Sky angekündigt, vorerst die Abo-Kosten auszusetzen. Die Maßnahme gilt sogar rückwirkend.

Auch wenn sich die Rückwirkung in Grenzen hält, wird vielen gewerblichen Kunden wahrscheinlich ein Stein vom Herzen gefallen, als sie in die Post geschaut haben. Die von Sky an seine Kunden verschickte Mitteilung, die auch auf der Business-Seite von Sky abrufbar ist, liest sich wie folgt:

Sehr geehrter Geschäftspartner,

wir wissen, dass dies herausfordernde Zeiten für viele unserer Kunden in der Gastronomie und Hotelleriesind, für die eine soziale, mobile Gesellschaft Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Geschäft ist.

Uns ist es dabei wichtig, Sie als unseren Geschäftspartner in diesen unsicheren Zeiten bestmöglich zu unterstützen, um Ihnen eine Fortführung Ihres Betriebs zu ermöglichen. Jetzt gilt es erst recht, zusammenzuhalten.

Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, Ihren Abonnementpreis für Sky rückwirkend zum 14. März 2020 so lange auszusetzen, bis wir Ihnen wieder ein adäquates Live-Sport-TV-Programm liefern können. Dabei schreiben wir Ihnen 50 % Ihrer bereits gezahlten Abonnementkosten für den März auf Ihrem Kundenkonto bei uns gut. Für den Monat April 2020 werden wir das Inkasso Ihres Abonnementpreises vorsorglich aussetzen.

Wir hoffen, dass wir Ihnen damit in der aktuellen Krise eine Hilfe sind, und freuen uns, wenn Sie weiterhin auf Sky vertrauen.

Wir wünschen Ihnen viel Kraft und alles Gute bei der Bewältigung dieser schweren Zeit.

Herzliche Grüße

Ihr Team von Sky Business Solutions

Mit dieser ungewöhnlichen Kulanzregelung bewahrt der Pay-TV-Anbieter vor allem viele aktuell relativ verwaiste Gastronomie-Betriebe vor Aufwendungen, die momentan keinen Nutzen für sie haben dürften, und vielleicht sogar vor dem Ruin.