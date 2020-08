Sky Sport News mit neuem Studio und Design

Anzeige

Mit Bild: Nach dreimonatigem Umbau geht morgen das neue Studio von Sky Sport News on air. Neben der Studiostruktur ändert der Sender auch seinen Namen und Logo.

Im Februar 2011 ging Sky Sport News HD als 24-Stunden-Sportnachrichtensender an den Start. Jetzt wurde das Studio des Senders umgebaut. Nach drei Monaten Remodelation präsentiert sich der Sender morgen um 10 Uhr in neuem Gewand.

„Moderner, beweglicher und flexibler einsetzbar“ soll das stark veränderte Studio laut Sky sein. Es gibt deutlich mehr Moderationspositionen, neben der klassischen Moderation im Sitzen kommen auch ein Stehtisch und neue Sitzbänke dazu. Ein runder Moderationstisch soll das Studio größer erscheinen lassen. Durch die mittige Positionierung werde mehr Tiefe erzeugt und die Moderatoren können sich besser am Set bewegen. Die Talks lassen sich jetzt auch in unterschiedlichen Konstellationen durchführen. Neu ist auch ein großer LED-Touchscreen, der eine dynamischere Präsentation ermöglichen soll.

© Sky

Möglich ist im Studio weiterhin, mit unterschiedlichen Lichtstimmungen zu arbeiten, sodass das neue Studio in verschiedenen Farben passend zum jeweiligen Wettbewerb (eigene Farben für Bundesliga, Champions League, Wimbledon etc.) ausgeleuchtet werden kann.

Mit dem neuen Auftritt ändert der Sender auch seinen Namen: Das „HD“ fällt weg. Entsprechend musste auch ein neues Logo her. Das Design orientiert sich an den Designs von Großbritannien und Italien. Sky will insgesamt mit seinen Sportnachrichtensender einheitlich auftreten.