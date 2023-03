Sky: TV-Rechte-Deal mit DFB für Jugendfußball – alle Spiele frei empfangbar

Anzeige

TV-Rechte: Sky hat seine Zusammenarbeit mit dem DFB im Bereich Jugendfußball ausgeweitet und wird in dieser Saison alle Spiele der Endrunde der A- und B-Junioren-Bundesliga sowie das DFB-Pokalfinale der Junioren live und exklusiv übertragen. Bereits im letzten Jahr wurde die Kooperation in kleinerem Rahmen initiiert. DIGITAL FERNSEHEN berichtete seiner Zeit: „Was Sky mit Jugendfußball anfangen will„.

Das TV-Rechte-Paket beinhaltet frei empfangbare Übertragungen sämtlicher Partien auf dem Sky Sport YouTube Channel, auf skysport.de und in der Sky Sport App. Sky wird die Spiele von vor Ort präsentieren und Sky Sport News die Endrunde im Rahmen der News-Berichterstattung begleiten.

Sky weitet TV-Rechte an Jugendfußball aus

Die insgesamt elf Partien werden alle im April ausgetragen – acht Spiele davon beginnen zur festen Anstoßzeit um 11 Uhr (ab 10.45 Uhr live auf Sky). Los geht es mit den Halbfinal-Hinspielen der B-Junioren-Bundesliga, die am 1. bzw. 2. April ausgetragen werden (jeweils ab 10.45 Uhr live auf Sky), die Rückspiele finden dann eine Woche später am Ostermontag, 10. April, statt (live ab 13.00 bzw. 15.15 Uhr). Das B-Junioren-Bundesliga- Finale ist dann am 16. April.

11 Live-Spiele im April

Die Endrunde der A-Junioren-Bundesliga startet Ostern, 9. April bzw. 10. April mit den Halbfinal-Hinspielen, die Rückspiele finden am 14. April bzw. 15. April statt. Das A-Junioren-Bundesliga Finale wird voraussichtlich am 23. April ausgetragen. Das DFB-Pokalfinale der A-Junioren überträgt Sky am 30. April.

