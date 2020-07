Sky und Sony Pictures Television schließen neue langfristige Partnerschaft

Anzeige

Sony Pictures Television und Sky verlängern ihre Partnerschaft. Dadurch gibt es haufenweise neue Kino-Filme im Sky-Angebot.

Die Vereinbarung für Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Irland und Italien umfasst eine mehrjährige Verlängerung der Pay-TV-Erstauswertung sowie den Zugang zu Sony Pictures‘ umfangreicher Filmbibliothek.

Alle neuen und zukünftigen Sony Pictures Entertainment Filmveröffentlichungen wie „Jumanji: The Next Level“, „Little Women“, „Bad Boys For Life“ und „Peter Hase 2“ neben neuen Animationsabenteuern für die ganze Familie wie Lin-Manuel Mirandas „Vivo“ und Sony Pictures Universe of Marvel Filme „Venom 2“ und „Morbius“ kommen auf diese Weise zu Sky.

Zum Sony-Oeuvre gehören aber auch Klassiker-Reihen wie „Ghostbusters“, „Karate Kid“, „Spider-Man“ oder „Hotel Transsilvanien“.

Die Vereinbarung erstreckt sich zudem in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch auf den transaktionalen Service Sky Store sowie den Streamingservice Sky Ticket in Deutschland, Sky X in Österreich und Sky Show in der Schweiz.