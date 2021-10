Sky verschenkt Sprachfernbedienung an Sky-Q-Kunden

Anzeige

Eigentlich sollte eine neue Sprachfernbedienung von Sky separat auf den Markt gebracht werden, nun wird zuerst einmal das ältere Modell an Kunden mit Sky-Q-Receivern verschenkt.

Diese können ihr altes Gerät also kostenlos gegen die Sprachfernbedienung austauschen. Das Angebot gilt laut Sky bis zum 24. Oktober und „nur so lange der Vorrat reicht“. Es handelt sich dabei aber nicht um das neueste Modell, das zum Start der Sky Q IPTV Box das Licht der Welt erblickte. Diese soll beizeiten separat in den Handeln kommen. Die vorherige Variante, die nun verschenkt wird, ist seit Ende 2019 im Umlauf. In dem damaligen DIGITAL FERNSEHEN-Bericht sind die Unterschiede zum Vorgänger noch einmal detailliert erklärt.

Als Einzelkauf kostete die Sky-Q-Sprachfernbedienung bislang knapp 20 Euro plus Porto. Versandkosten fallen im Übrigen bei der Geschenkaktion keine an. Auch an den Vertragsmodalitäten oder ähnlichem ändert sich freilich nichts. Es scheint sich also wahrscheinlich auch um eine Art Bereinigung der Lagerbestände zu handeln.

Um dieses Modell der Sky-Q-Sprachfernbedienung von 2019 handelt es sich bei der Geschenk-Aktion. © Sky

Auf dieser Seite Informiert Sky über die Einrichtung der Fernbedienung. Die Sprachfunktionen sind außerdem hier noch einmal näher erläutert.

