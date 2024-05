Smart TV-Premiere: Vestel bringt Geräte mit TiVo-System auf den Markt

Telefunken und JVC sind die ersten Marken, die in Deutschland ab sofort Smart TV-Geräte mit dem TiVo-Betriebssystem anbieten.

Wie der Elektronik-Hersteller Vestel am Freitag ankündigte, sind die neuen Smart TVs Powered by TiVo in den Größen 32, 40, 43, 50, 55, 65, 70 und 75 Zoll erhältlich. In 30 Millionen Haushalten soll TiVo weltweit bereits eingesetzt werden. Bei TiVo handelt es sich um eine Tochtergesellschaft von Xperi Inc. Telefunken und JVC bieten nun als erste Marken smarte Fernsehgeräte mit dem Betriebssystem an, wie man der aktuellen Pressemitteilung entnehmen kann.

„Gemeinsam mit Xperi enthüllen wir die Zukunft der Unterhaltung für deutsche Fernsehzuschauer. TiVo OS bietet ein völlig neues Level der Personalisierung und der Entdeckung von Inhalten“, wirbt Taner Ayilmaz, Geschäftsführer von Vestel Holland B.V.Germany Branch Office. „Vorbei sind die Zeiten, in denen man jede Woche Stunden mit der Suche nach einem passenden Fernsehprogramm vergeudet hat. Die neuen Smart-TVs bieten ein fortschrittliches, KI-gestütztes Nutzererlebnis für den schnellen Zugriff auf eine riesige Menge an Inhalten.“

Smart TV mit TiVo-System: Das sind die Vorteile

In einer Pressemitteilung beschreibt Vestel diverse Vorzüge, die die neuen Smart TV-Geräte mit dem TiVo-Betriebssystem mit sich bringen sollen. Konkret umfassen sie eine erweiterte Inhaltssuche, personalisierte Inhaltsempfehlungen via Künstlicher Intelligenz, Sprachsteuerung und Sprachsuche in ausgewählten Modellen, eine nahtlose Integration mit Streaming-Diensten und Apps, modernes Design sowie einen Content-First-Ansatz, mit dem man mühelos und zielgerichtet auf Inhalte globaler, regionaler und lokaler Anbieter zugreifen können soll.

Wie der Hersteller ausführt, sollen die Preise bei 289 Euro für den 32 Zoll DLED HD Frameless beginnen und bis 1.599 Euro für den DLED QLED TV in 75 Zoll reichen. Für weitere Informationen zu den von TiVo unterstützten Smart TVs verweist der Konzern auf seine Website.