Spotify schreibt wieder grüne Zahlen – doch wo bleibt Spotify HiFi?

Anzeige

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify erntet die ersten Früchte seiner Podcast-Offensive. Im vergangenen Quartal sprangen die Werbeerlöse im Jahresvergleich um 75 Prozent auf 323 Millionen Euro. Ihr Anteil am gesamten Spotify-Geschäft stieg damit von gut 9 auf rund 13 Prozent. Spotify hatte in den vergangenen Monaten mit Zukäufen und Exklusiv-Deals viel in den Ausbau des Podcast-Angebots investiert. Vom versprochenen HiFi-Upgrade für die Kunden hört man dennoch nichts.

Die Abo-Erlöse stiegen im drittel Quartal um 22 Prozent auf rund 2,18 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Stockholm am Mittwoch mitteilte. Spotify hat nun 172 Millionen Abo-Kunden, 7 Millionen mehr als vor drei Monaten. Auf die kostenlose Version mit Werbung greifen 220 Millionen Nutzer zu, ein Zuwachs von 10 Millionen im vergangenen Quartal. Zum Jahresende rechnet das Unternehmen wie bisher mit bis zu 181 Millionen Abo-Kunden und 407 Millionen Nutzern insgesamt.

Der Spotify-Konzernumsatz wuchs um 27 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Der Erlös pro Abo-Kunde legte um vier Prozent auf 4,34 Euro zu. Der Wert war zuletzt unter Druck angesichts des Ausbaus des Geschäfts in Ländern mit günstigeren Preisen und Rabattaktionen.

Letztes Jahr waren es rote Zahlen

Unterm Strich verbuchte Spotify einen Quartalsgewinn von zwei Millionen Euro – nach roten Zahlen von 101 Millionen Euro ein Jahr zuvor. In den vergangenen Jahren drückten Steuern auf die Vergütung von Mitarbeitern mit Aktien vor allem im Heimatmarkt Schweden die Gewinne. Mit einem gesunkenen Aktienkurs seien diese Steuern zuletzt aber niedriger als erwartet ausgefallen, erklärte Spotify.

Spotify gilt als die klare Nummer eins im Musikstreaming-Geschäft vor Apple. Der iPhone-Konzern hatte in seinem Dienst Apple Music im Sommer 2019 mehr als 60 Millionen Abo-Kunden – und nannte seitdem keine neuen Zahlen. Apple verzichtet anders als Spotify auf eine Gratis-Version und besserte sein Angebot jüngst mit Musik in besserer Qualität und räumlichem Mehrkanalton auf. (dpa)

Wann kommt endlich Spotify HiFi?

Wann Spotify endlich seine angekündigte Premium-Audio-Variante zugänglich macht, bleibt indes unklar. Auf Anfrage von DIGITAL FERNSEHEN gab es seitens des schwedischen Musikstreaming-Marktführers keine greifbare Antwort. Fakt ist: Musik-Fans mit einem Ohr für bessere Audioqualität liebäugeln vielleicht mit einem Wechsel zur Konkurrenz – die bietet HiFi-Qualität schließlich schon seit Frühling 2021 ohne Aufpreis an. (rws)