SWR-Intendanz: Gniffke kandidiert erneut, Wahlverfahren steht fest

Der SWR hat am Freitag Details zur anstehenden Wahl der Intendanz geteilt. Kai Gniffke will dabei erneut für das Amt kandidieren.

Beim Südwestrundfunk (SWR) wird am 8. Dezember über die Besetzung des Chefpostens für die nächste fünfjährige Amtszeit abgestimmt. Der amtierende Intendant Kai Gniffke kandidiert erneut, wie die Gremiengeschäftsstelle am Freitag in Stuttgart mitteilte. Seine jetzige, erste Amtszeit endet im Sommer 2024, er hatte den Posten im September 2019 übernommen. Der öffentlich-rechtliche SWR ist der zweitgrößte ARD-Sender.

SWR-Intendant Kai Gniffke Foto: SWR/Paul Gärtner

SWR-Intendanz wird öffentlich ausgeschrieben

Die Stelle der SWR-Intendanz wird öffentlich ausgeschrieben, die Frist wurde auf den 30. Oktober gesetzt, wie es weiter hieß. Aus dem Bewerberkreis werden dann mögliche Vorstellungsgespräche folgen. Dem Wahlgremium soll bis Mitte November ein Personalvorschlag gemacht werden.

Text: dpa/ Redaktion: JN