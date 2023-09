ARD bündelt Kompetenzen: Neue Aufgaben für NDR, MDR und Co.

Anzeige

In Zukunft will die ARD bestimmte Themen in Kompetenzcentern bündeln. Jetzt gibt es Details zur Aufgabenverteilung bei den einzelnen Sendern.

Anzeige

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) koordiniert künftig federführend für die ARD-Anstalten die Berichterstattung zum Themenkomplex Gesundheit. Damit ist dort künftig eines von drei sogenannten Kompetenzcentern in der ARD angesiedelt, in dem die digitalen und linearen Angebote für alle Ausspielplattformen entstehen sollen. Wie die öffentlich-rechtliche ARD nach einer Intendantensitzung am Donnerstag in Frankfurt mitteilte, wurden auch die Themenkomplexe Verbraucher sowie Klima bei einzelnen Sendeanstalten angedockt.

So sind der Westdeutsche Rundfunk (WDR) und der Südwestrundfunk (SWR) gemeinsam für das Thema Verbraucher zuständig. Die Zuständigkeit für das Thema Klima ist bei SWR, Mitteldeutschem Rundfunk (MDR) und Hessischem Rundfunk (HR) in einem Kompetenzcenter angesiedelt. Alle Landessender sollen für die Themenfelder aktuelle Beiträge aus ihrem Berichtsgebiet beisteuern, damit die Regionalität gewahrt wird. Starten sollen die Kompetenzcenter im ersten Halbjahr 2024.

Weitere Themenbereiche in der ARD könnten folgen

„Wir bündeln darin die Expertise aller Häuser und für alle Ausspielwege – vom Hörfunkbeitrag über Videos der Mediathek bis hin zu Social Media-Beiträgen“, sagte der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant Kai Gniffke. „Wir werden dadurch wirtschaftlich effizienter und stärken die journalistische Qualität.“ Entstehende Freiräume will die ARD für den Ausbau des digitalen Angebots nutzen.

Die Aufteilung auf eine oder mehrere Sendeanstalten soll in einem ersten Schritt getestet werden. Weitere Themenfelder könnten folgen, etwa Künstliche Intelligenz, Reise/Touristik und Ernährung, für die dann einzelne oder mehrere Anstalten die Federführung in der Berichterstattung übernehmen. Dies soll bis Jahresende geprüft werden.

Die öffentlich-rechtlichen Sender werden überwiegend aus dem Rundfunkbeitrag finanziert, den Haushalte und Unternehmen zahlen. Derzeit beläuft sich diese Summe für ARD, ZDF und Deutschlandradio auf mehr als acht Milliarden Euro jährlich.

Text: dpa/ Redaktion: JN