ARD überarbeitet Talkshows: Das ändert sich ab 2024

Die ARD hat am Donnerstag ihren Aufsichtsgremien neue Pläne für die verschiedenen Talkshows verkündet. Ab 2024 sollen die Sendungen damit verbessert werden.

Mit der Überarbeitung der Talkshow-Ausrichtung will die ARD Themenvielfalt und Meinungspluralität stärken, unterschiedliche Lebenswirklichkeiten stärker abbilden und jüngere Menschen besser erreichen. So teilte es die ARD am Donnerstag mit. Zu den Talkshow-Angeboten fänden derzeit allerdings noch Verhandlungen statt, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Die jeweiligen Verträge stünden unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien.

Wie man der Ankündigung entnehmen kann, sieht das neue Konzept für „Caren Miosga“, „Maischberger“ und „hart aber fair“ vor, Vielfalt und Ausgewogenheit bei Themen und Gästen zu sichern und gesellschaftliche Unterschiede abzubilden, etwa von Stadt und Land, West und Ost, Alt und Jung. Schließlich sollen sich alle drei Talk-Formate in der Neuausrichtung im Konzept, der thematischen Ausrichtung und der Zielgruppe unterscheiden.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl wird dabei folgendermaßen zitiert: „Es ist wichtig, bei sich zuspitzenden aktuellen gesellschaftlichen Debatten verstärkt auch jüngeren Menschen Raum für den Austausch von Argumenten und für die Vermittlung von unterschiedlichen Positionen zu geben.“

ARD will neues Publikum für die Talkshows gewinnen

Für „hart aber fair“ kündigt die ARD an, den Talk nach dem erfolgten Generationswechsel mit Louis Klamroth nun in das Digitale weiterzuentwickeln, um neue Zuschauergruppen zu gewinnen. Caren Miosga soll auf dem Sendeplatz am Sonntagabend das aktuell relevanteste Thema der Woche vertiefend diskutieren und dabei verschiedene Standpunkte beleuchten.

„Maischberger“ will die ARD derweil an mehreren Abenden pro Woche verstetigen. Hier soll es nicht nur um Politik, sondern ein breites Themenspektrum aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft gehen, die dann flexibel in Einzelgesprächen und Duellen abgedeckt werden, erklärt die ARD.

Quelle: ARD