Tele-5-Senderchef geht von Bord – die Personalie der Woche

Nachfolger für Blasberg-Nachfolger gesucht: Tele 5 braucht einen neuen Senderchef. Alberto Horta, verlässt das Mutterschiff Warner Bros. Discovery.

Über Alberto Hortas Nachfolge gibt es hingegen vonseiten seines ehemaligen Arbeitgebers noch keine näheren Informationen. Horta verantwortete als VP Commercial Development und Head of Tele 5 von Discovery die Strategieentwicklung und kommerzielle Ausrichtung von Warner Bros. Discovery Deutschland in den Bereichen Distribution, Ad Sales und Digital. Hier war er für die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien und Luxemburg verantwortlich. In den letzten Jahren leitete Alberto Horta bei Discovery erfolgreich umfassende Integrations- und Transformationsprozesse.

Alberto Horta integrierte Tele 5 in die Discovery-Senderfamilie

Dazu zählten unter anderem der Launch des Streaming-Services Discovery+ und die Akquisition und Integration von Tele 5 als Geschäftsführer, wobei er Kai Blasberg seiner zeit in dieser Position ablöste (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Blasberg hingegen ist kürzlich beim VoD-Pionier Maxdome in beratender Funktion eingestiegen. Die Plattform wurde 2021 von der Videociety GmbH aus dem ProSiebenSat.1-Portfolio herausgekauft. Blasberg könnte bei der Akquise von Inhalten für die Online-Videothek behilflich sein, wie „turi2“ vermutet.

Das macht Horta-Vorgänger Kai Blasberg heute

Bevor Horta im Mai 2013 in das deutsche Management-Team und 2016 zum Stellvertretenden Geschäftsführer berufen wurde, war er in verschiedenen Rollen im internationalen Geschäft von Discovery tätig. Vor seiner Tätigkeit für Discovery war unter anderem für den Sportsender Eurosport tätig.

