„Terra X vor Ort“: ZDF und Museen weiten Zusammenarbeit aus

Anzeige

Ausgewählte Inhalte aus Wissenschaft und Geschichte bringt das ZDF nun verstärkt in deutsche Museen. „Terra X vor Ort“ soll somit Inhalte und reale Orte verbinden.

Das ZDF weitet die Zusammenarbeit mit Museen aus. Nach den erfolgreichen Kooperationen zwischen ZDFkultur und kunsthistorischen Häusern in der „Digitalen Kunsthalle“ stellt „Terra X“ nun ausgewählte Inhalte mit Schwerpunkt auf wissenschaftlichen und historischen Themen für Ausstellungen zur Verfügung.

Diese Museen werden zukünftig Partner werden:

Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin

Senckenberg Naturmuseum Frankfurt

Museum und Park Kalkriese in Bramsche/Osnabrücker Land

Kulturhistorisches Museum Magdeburg

Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

Deutsches Museum in München

Anhand eines QR-Codes können die Besucherinnen und Besucher über ihr Handy oder Tablet Videos aus der ZDFmediathek direkt vor Ort abrufen.

„‚Terra X vor Ort‘ schafft eine Verbindung zwischen den dokumentarischen Schätzen des ‚Terra X‘-Kosmos und den realen Vermittlungsorten. Wir stellen den Nutzerinnen und Nutzern unsere digitalen Inhalte da zur Verfügung, wo sie einen direkten analogen Bezug haben: in der erlebbaren Realität eines Ausstellungsbesuchs. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern eröffnen wir den Besucherinnen und Besuchern einen direkten Zugang zu ergänzenden und visuell attraktiven Wissensinhalten. Einfach den QR-Code vor Ort scannen und direkt zum passenden Video in der ZDFmediathek gelangen.“ Prof. Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredaktion „Geschichte und Wissenschaft“

Den Auftakt macht heute die Ausstellung „Schliemanns Welten“ in der James-Simon-Galerie und im Neuen Museum der Museumsinsel Berlin (bis Sonntag, 6. November 2022) mit „Terra X“-Videos über das Trojanische Pferd, Schliemanns Metamorphose und den Schatz des Priamos.

Weiter geht es mit dem Senckenberg Naturmuseum Frankfurt, das in seine Dauerausstellung Videos über Bienen in Zeitlupe, die Gesteinsarten unserer Erde und die Evolution des Menschen einbindet.

Ausschnitte der ersten Folge „Die Varusschlacht“ des „Terra X“-Dreiteilers „Ein Moment in der Geschichte“ sind seit Mai in der Dauerausstellung zur Varusschlacht des Museums und Parks Kalkriese in Bramsche/Osnabrücker Land zu sehen.

Der Beitrag „Otto der Große“ ist ebenfalls seit Mai in der Dauerausstellung des Kulturhistorischen Museums Magdeburg abrufbar.

Ab Juni folgt dann die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg mit einem „Terra X“-Clip zur Potsdamer Konferenz im Außenbereich des Schloss Cecilienhof. Gespräche werden auch mit dem Deutschen Museum in München geführt.

Alle Videos, die die Besucherinnen und Besucher in den Ausstellungen abrufen können, stehen in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Quelle: ZDF