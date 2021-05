TNT-Sender bald mit komplett neuem Namen und Branding

Anzeige

Neue Namen, neues Design: Die drei deutschen TNT-Sender Film, Comedy und Serie werden in Warner TV-Sender umbenannt. Die Marke TNT sei zu unbekannt, Warner kenne man eher.

Gestern verkündete WarnerMedia, dass die TNT-Sender in ganz Europa bald umbenannt werden. Und zwar in WB TV-Sender. Unter anderem dadurch, dass die Marke Warner Brothers viel stärker und präsenter in den Köpfen der Menschen sei, habe man sich für das Rebranding entschieden.

TNT oder Warner?

Denn die Antwort auf die Frage „Haben Sie schon einmal von folgenden Entertainmentmarken bzw. -unternehmen gehört?“ bei einer 2020 durchgeführten Befragung war eindeutig. 73 Prozent der Befragten gaben an, schon einmal etwas von Warner Brothers gehört zu haben. Wohingegen die Sender TNT Film, TNT Serie und TNT Comedy jeweils nur rund 30 bis 35 Prozent der Teilnehmenden kannten.

Vorteile

Mit dem Rebranding verspricht sich Warner die weltweite Stärkung ihrer Marke. Zudem sollen die einzelnen Marken innerhalb Warner Media dann besser zusammen passen, eine Einheit bilden. Außerdem soll so das Marketing auch für das Non-Pay TV-Publikum vereinfacht werden. Vor allem eben dadurch, dass Warner viel bekannter als TNT ist.

Neues Design

Alle Warner TV Sender in Europa sollen dann das erneuerte WB TV Logo haben. Bei den deutschen Sendern kommt dann noch das jeweilige Genre dazu. Und bei TNT Comedy steht schon jetzt fest: das aktuelle bunte Design soll genau so auch für das Warner-Logo übernommen werden. Nur eben angepasst mit neuem Namen. Bei den zwei anderen Sendern sind die Designkonzepte noch nicht bestätigt.

Am 25. September soll es dann soweit sein: Ab dann soll das TNT bei den Sendern TNT Comedy TNT Film und TNT Serie durch WB TV ersetzt werden.