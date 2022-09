TV-Rechte: DAZN steigt beim Davis Cup mit ein

Anzeige

Wenige Tage vor Beginn der Gruppenphase im Davis Cup hat sich der Streaminganbieter DAZN für den deutschen und österreichischen Markt die Übertragungsrechte am wichtigsten Teamwettbewerb im Herren-Tennis gesichert. Einzig: ServusTV hat dies bereits zuvor getan.

DAZN werde schon die Gruppenspiele der deutschen Mannschaft um Topstar Alexander Zverev vom 14. bis 18. September am Hamburger Rothenbaum zeigen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Gastgeber treffen auf Frankreich, Belgien und Australien. Der Tabellenerste und -zweite der Gruppe C qualifizieren sich für die Finals vom 23. bis 27. November in Malaga. Auch diese Spiele werden bei DAZN zu sehen sein. Für wie lange sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert hat, wurde nicht bekanntgegeben.

Das deutsche Davis-Cup-Team um Topstar Alexander Zverev trägt seine Duelle mit Frankreich, Belgien und Australien am Hamburger Rothenbaum aus. © ServusTV / GEPApictures

Kein DAZN-Abo nötig, Davis Cup läuft auch kostenlos im Netz und Free-TV

ServusTV kündigte im Gegensatz dazu ganz offenherzig an, dass man sich die TV-Rechte fürs Free-TV bis einschließlich 2024 gesichert hat. Der Privatsender zeigt ebenfalls die Spiele der deutschen Gruppe. Auch auf der hauseigenen Online-Plattform ServusTV On gibt es die Matches kostenlos zu sehen.

Unter diesem Gesichtspunkt verwundert es schon ein bisschen, dass DAZN sich überhaupt bequemt, in die Übertragungen vom Davis Cup einzusteigen.

