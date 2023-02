TV-Rechte: Telekom sichert sich Coupe de France

Anzeige

Der Coupe de France wird die nächsten Jahre in Deutschland exklusiv bei MagentaSport zu sehen sein, teilte die Telekom am Donnerstag mit.

Foto: Deutsche Telekom

Mit Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar spielen drei der besten Fußballer der Welt live und exklusiv bei MagentaSport, heißt es in der aktuellen Programmankündigung. Die Telekom hat sich nämlich laut eigenen Angaben die kompletten TV-Rechte an der Coupe de France bis zur Saison 2025/26 gesichert. Das Paket soll dabei bis zu 35 Live-Spiele beinhalten.

Coupe de France live und exklusiv bei der Telekom

Am 8. Februar 2023 soll zum Start ein Achtelfinal-Doppelpack laufen. Um 18.05 Uhr zeigt MagentaSport Olympique Lyon gegen OSC Lille, während um 21.05 Uhr das Spiel Olympique Marseille gegen Paris Saint-Germain läuft.

Bis zu 35 Live-Spiele im Pokal-Paket

Das Pokal-Paket, das sich der Pay-TV-Anbieter erworben hat, soll neben den bis zu 35 Live-Spielen auch das Frauen-Pokalfinale am 13. Mai umfassen. Die Viertelfinal-Partien des Coupe de France sollen vom 28. Februar bis 1. März laufen. Am 4. und 5. April sollen dann die Halbfinal-Begegnungen folgen. Das Finale läuft am 29. April. MagentaTV Kunden sollen indes ausgewählte Spiele kostenlos live und auf dem Sender MS Sport zu sehen sein, betont die Telekom.

Quelle: Deutsche Telekom

Bildquelle: df-magentasport: Deutsche Telekom