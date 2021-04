UHD-TV-Absätze gehen durch die Decke

Anzeige

Laut GfK SE wurden im ersten Quartal 2021 insgesamt rund 1,45 Millionen Fernsehgeräte in Deutschland verkauft. Davon entfielen 1,1 Millionen auf UHD-TV-Geräte, das entspricht einem UHD-Anteil von 75 Prozent.

Die UHD-TV-Absatzzahlen in den ersten drei Monaten bewegten sich auf vergleichbarem Niveau zu den Zeiträumen der Jahre 2020 und 2019. Insgesamt wurden in Deutschland seit 2014 bis Ende März dieses Jahres rund 20,5 Millionen ultrahochauflösende Flachbildschirme verkauft. Im 1. Quartal 2020 lag der Anteil noch 70 Prozent.

Nahezu alle (97 Prozent) der im 1. Quartal 2021 abgesetzten UHD-Fernseher unterstützen mindestens HDR. 77 Prozent (845.000) der HDR-Displays beherrschen neben den statischen HDR-Standards HDR10 und HLG (Hybrid Log Gamma) auch dynamische HDR-Verfahren wie Dolby Vision oder HDR10+.

UHD-TV-Anteil von 75 Prozent

„Im ersten Quartal 2021 wurden gleich zwei Meilensteine erreicht. Drei von vier gekauften Fernsehern sind UHD-Geräte. Und die Schallmauer von insgesamt 20 Millionen verkauften UHD-Displays in Deutschland ist durchbrochen. Dadurch sind immer mehr Zuschauer in der Lage, Inhalte in UHD-HDR-Qualität zu genießen. Für Sender und Produzenten ist das eine sehr gute Basis, um kontinuierlich mehr Serien, Filme, Sportevents und Live-Shows in UHD zu produzieren“. so Carine Chardon, Geschäftsführerin der Deutschen TV-Plattform und des ZVEI-Fachverbands Consumer Electronic

Eine Übersicht zu verfügbaren UHD-Inhalten und den derzeit verfügbaren UHD-HDR-Geräten bietet das Infoportal der Deutschen TV-Plattform.





Quelle: Deutsche TV-Plattform