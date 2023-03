Vodafone-Aktion: Ab heute neuer Jahrestarif mit mehr Datenvolumen

Anzeige

Vodafone will Callya nun auch als Prepaid-Jahrestarif anbieten – dazu steht eine Oster-Aktion an, die Neukunden doppeltes Datenvolumen zusichert.

Wer sich für einen Prepaid-Tarif von Vodafone interessiert, kann ab diesem Dienstag, 21. März, erstmals auch ein Jahrespaket buchen: Für eine einmalige Zahlung von 99,99 Euro erhalten Kunden in dem neuen Jahrestarif ein Datenvolumen von 40 Gigabyte und telefonieren und simsen ein Jahr lang unbegrenzt innerhalb Deutschlands. Gleichzeitig startet bei Vodafone eine Oster-Aktion, die mehr Datenvolumen verspricht.

Vodafone will sowohl Neu- als auch Bestandskunden in den Jahrestarif holen

Das inkludierte Datenvolumen soll sich flexibel über das Jahr im 4G- und 5G-Netz von Vodafone einteilen lassen. Für Gespräche und Nachrichten ins EU-Ausland sind insgesamt 2.400 Minuten und SMS verfügbar. Buchbar ist der Callya-Jahrestarif zunächst online und ab Ende März auch in den Vodafone-Shops.

Callya-Bestandskunden können telefonisch über die Rufnummer 0172 2290229 in den neuen Jahrestarif wechseln. Ab April ist die Buchung zusätzlich via App und im Web möglich.

© Vodafone – Der Callya-Jahrestarif ab 21. März für Neukunden verfügbar

Neukunden, die im Zeitraum vom 21. März bis zum 18. April online einen Callya-Tarif buchen, erhalten das doppelte Datenvolumen für bis zu sechs Monate. In der Aktionszeit erhalten Kunden im Callya Start 2GB (statt 1GB), in der Callya Allnet Flat S 6GB (statt 3GB), in der Callya Allnet Flat M 12GB (statt 6GB), in der Callya Allnet Flat L 18GB (statt 9GB) und im Callya Digital 30GB (statt 15GB).

Wer bereits ein Festnetz- oder TV-Produkt von Vodafone nutzt, erhält im Rahmen der Aktion als neuer Callya-Kunde ein zusätzliches Datenvolumen von einem Gigabyte pro Monat.

