Waipu.tv lockt mit 50 Prozent-Aktion zum Geburtstag

Der IPTV-Anbieter Waipu.tv veranstaltet ab sofort zu seinem fünften Geburtstag eine große 50 Prozent-Sparaktion für alle Neukunden.

Alle Neukundinnen und -kunden können sich jetzt das Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard für 12,25 Euro monatlich sichern. Die 50 Prozent Rabatt erhält man fünf Monate lang, anschließend erhöht sich der Preis auf die regulären 24,49 Euro monatlich. Dabei bekommt man unter anderem 143 HD-Sender und 100 Stunden Aufnahmespeicher.

Das Angebot ist monatlich kündbar. Insgesamt wird die Aktion 5.555 Mal verfügbar sein, wie man der Seite des IPTV-Anbieters entnehmen kann.

Darüber hinaus kann man sich auch das normale Waipu.tv Perfect Plus Paket ohne Netflix für fünf Monate zum halben Preis sichern. Der Preis beträgt in diesem Zeitraum 6,50 Euro. Anschließend erhöht er sich auf 12,99 Euro. Nutzen kann man dabei ebenfalls 166 Sender, 143 in HD, 100 Stunden Aufnahmespeicher sowie vier parallele Streams oder auch die „waiputhek“.

Die Geburtstagsaktion von Waipu.tv findet vom 15. bis 30 September 2021 statt.