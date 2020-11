Xbox Series X zum Release wieder binnen Minuten ausverkauft – Series S noch nicht

Anzeige

Online ist der neuen Microsoft-Konsole nicht habhaft zu werden, es sei denn man war einer der wenigen Glücklichen, die ein Mikro-Zeitfenster am Morgen getroffen haben. Eine kleine Ausnahme gibt es aber trotzdem noch!

Die neue Xbox feiert am heutigen 10. November ihre offizielle Veröffentlichung. Manch ein Vorbesteller und einige Ladenshopper werden die Konsole heute bereits in ihren Händen halten können. Für das Gros der Interessierten ist es schon im Vorlauf nicht leicht gewesen, eine Xbox Series X oder S online zu bestellen. Und doch öffnen sich immer wieder kleine Zeitfenster, in denen man online bestellen kann.

So auch heute morgen bei Amazon. Dort gab es sogar den Game Pass um 40 Prozent reduziert dazu. Das Dumme nur, innerhalb von Minuten waren die Xbox Series X- und Series S-Angebote bereits wieder vergriffen. Was die „große“ Xbox Series X betrifft, gilt dies auch für GameStop, Media Markt oder Saturn. Bei allen dreien kann jedoch zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch die „kleine“ Xbox Series S geordert werden.

Die aktuelle Situation in den Läden ist noch nicht bekannt.