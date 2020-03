Fake-News: Supermarktketten dementieren Schließungen

Die allgegenwärtige Sorge angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus hat sich vielerorts in nackte Panik verwandelt – Panikkäufe hinterlassen Supermärkte in ganz Deutschlands mit leeren Regalen. Nun kursieren in sozialen Netzwerken immer mehr Gerüchte, dass die Lebensmittelhändler ihre Filialen nicht mehr öffnen wollen.

Dabei handelt es sich laut der Supermarktketten Aldi Nord und Kaufland jedoch um „Fake News“: So wandten sich die beiden großen Gemischtwarenhändler über Presseerklärungen an die Öffentlichkeit, um die diesbezüglich herrschende Verwirrung und Panik unter Bevölkerung zu zerstreuen.

Nachdem im Netz verbreitet worden war, Kaufland würde seine Filialen bundesweit schließen, stellte das Unternehmen am 13. März etwa auf Facebook und Twitter klar: „Aktuell geht das Gerücht um, dass Kaufland-Filialen schließen. Lasst euch nicht verrückt machen: Unsere Märkte haben regulär für euch auf!“

Aldi Nord ließ unter anderem über „Bild Online“ verkünden, dass es sich bei den den Behauptungen, die Discounterkette würde ihre Filialen fortan geschlossen halten, um Falschmeldungen handelt.