Merkel-PK jetzt gleich im Livestream: Der Corona-Fahrplan für den Winter

Regierung und Länderchefs sind an diesem Mittwoch erneut zusammengekommen, um über den Corona-Fahrplan für die kommenden Wochen zu beraten. Die Ergebnisse werden in Kürze präsentiert.

Unter anderem bietet die „Tagesschau“ via Youtube einen Livestream an. An der Pressekonferenz werden Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Berlins regierendem Oberbürgermeister Michael Müller teilnehmen und von den Ergebnissen der Corona-Besprechungen berichten.

Mehrere Sender haben zudem ihr Programm geändert beziehungsweise den politischen Ereignissen und Ergebnissen des Tages angepasst. Lesen Sie daher bei Interesse auch den Überblick über die Sondersendungen des heutigen Abends in einem weiteren DIGITAL FERNSEHEN-Artikel.