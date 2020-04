Merkel-Pressekonferenz zur Corona-Lage heute im Livestream

Die aktuellen Zahlen machen Hoffnung – doch ist es bereits Zeit für Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Deutschland? Bundeskanzlerin Angela Merkel wendet sich diesbezüglich heute Nachmittag in einer Live-Konferenz an die Bevölkerung.

Noch sind die Entwicklungen der Corona-Infektionen nicht rückläufig: Nach aktuellen Statistiken liegt der Ansteckungs-Faktor noch bei 1,2 Personen pro Erkranktem – für eine Rückläufigkeit müsste tatsächlich ein Faktor unter 1 erreicht werden.

Auf der anderen Seite machen sich die einschneidenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie immer mehr bemerkbar – und viele Deutsche wünschen sich trotz verbleibender Risiken eines erneuten Anstiegs der Infektionen eine schrittweise Rückkehr zur Normalität. Doch sollen Schulen und Geschäfte schon bald wieder eröffnet werden? Die Bundesländer sind uneins, was die Aufhebung der Corona-Maßnahmen angeht: NRW-Ministerpräsident Laschet drängt auf Erleichterungen des Lockdowns, während Bayerns Landesoberhaupt Markus Söder auf ein Festhalten an den Präventionsmaßnahmen pocht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, die angesichts möglicher Lockerungen wohl eher der Position Söders nahesteht, wird sich am heutigen Nachmittag zur weiteren Strategie der Bundesregierung im Bezug auf die Corona-Pandemie an die deutsche Bevölkerug wenden.

Im BR-Livestream ist die Live-Pressekonferenz nach der seit 14 Uhr laufenden Beschlussfindung zwischen den Ministerpräsidenten und den Regierungsverantwortlichen auf Bundesebene ab etwa 16.15 Uhr zu sehen sein.