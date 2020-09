WDR begleitet heute auf allen Kanälen die Wahlen in NRW

Anzeige

Der WDR begleitet die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen mit umfangreichen Programmangeboten auf allen Kanälen und liefert Ergebnisse, Hintergründe und Geschichten aus der Region.

„Kommunalwahlen sind immer eine Sternstunde unserer politischen Berichterstattung“, sagt Chefredakteurin Gabi Ludwig. „Hier zahlt sich aus, wie breit wir im Land aufgestellt sind. Wir wollen möglichst viele Ergebnisse präsentieren. Reporter aus allen elf Landesstudios wissen, wo es in ihren Rathäusern spannend wird und was die Menschen vor Ort bewegt. Unsere landespolitische Redaktion steuert den landesweiten Blick bei und ordnet die Ergebnisse ein – aktuell, fundiert und so umfassend wie sonst niemand.“

Am heutigen Wahl-Sonntag, 13. September 2020, wird der WDR in Sondersendungen in Radio, Fernsehen und online über den Ausgang der Wahlen berichten.