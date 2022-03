Denon Home Subwoofer: Kabellos für Multiroom-Sound

Anzeige

Denon präsentiert heute den leistungsstarken, kabellosen Denon Home Subwoofer, der die Denon Home Sound Bar 550 sowie jeden Denon Home Wireless-Lautsprecher mit klaren, erweiterten Bässen ausstattet.

Audio-Enthusiasten können das Gerät einfach an eine Steckdose anschließen und kabellos per WLAN mit ihrem Denon Home Produkt verbinden. Der kraftvolle 8-Zoll-Tieftöner wurde perfekt in das schlanke, kompakte Gehäuse integriert, das auf das elegante Design der Denon Home Lautsprecher abgestimmt ist. So fügt er sich wie alle anderen Mitglieder der Denon Home Familie unauffällig in jede Inneneinrichtung ein. Der Denon Home Subwoofer verleiht sowohl Musik als auch Filmen beeindruckenden Bass.

Preis und Verfügbarkeit

Der Denon Home Subwoofer ist ab Mitte März für 499 EUR (UVP) bei autorisierten Denon Fachhändlern erhältlich.

Dank HEOS Built-in lässt sich der neue Subwoofer kabellos mit der Denon Home Sound Bar 550 sowie zwei zusätzlichen Denon Home Lautsprechern zu einem echten 5.1-Surround-Sound-System für echtes Kino-Feeling verbinden. Darüber hinaus kann der Subwoofer dazu genutzt werden, die Leistung von Mono- und Stereo-Lautsprechersystemen der Denon Home oder HEOS Serie zu maximieren und für satte, trockene und tiefe Bässe zu sorgen. Über die HEOS App lassen sich Ausgangspegel, Tiefpassfilter und Phase einstellen, um den Subwoofer selbst bei anspruchsvoller Raumakustik optimal anzupassen.

Quelle: Denon