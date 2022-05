Harman stellt neue Dolby Atmos Soundbar für 3D-Klang vor

Anzeige

Harman verspricht laut eigenen Angaben mit der neuen Kardon Citation MultiBeam 1100 Soundbar beeindruckendes Home Entertainment.



Die Soundbar verleiht laut Hersteller Musik, Filmen und Spielen ein multidimensionales Surround-Sound-Erlebnis. Mit der MultiBeamTM-Technologie von Harman Kardon und elf Treibern, darunter zwei nach oben gerichteten Kanälen für Dolby Atmos, soll die Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 satten Bass und explosiven, kinoreifen 3D-Surround-Sound bieten, kündigt das Unternehmen an.



Die Citation MultiBeam 1100 präsentiert sich als komplettes Home-Entertainment- System, das über AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM) und Chromecast built-inTM mühelosen Zugang zu über 300 Streaming-Diensten gewährt, erklärt der Anbieter. Zudem verspricht der Anbieter intuitive Bedienelemente, einen HDMI-eARC-Anschluss und eine automatische Raumkalibrierung.



Die Kardon Citation MultiBeam 1100 verfügt über die PureVoiceTM-Technologie. Der Center- Kanal ist so ausgelegt, dass die Sprachwiedergabe kristallklar ist und Cineasten sowohl donnernde Actionfilme als auch ruhige Dramen genießen können – bei jederzeit klar verständlichen Dialogen, so Harman. Kombiniert mit weiteren Citation-Komponenten wie dem Subwoofer Citation Sub oder Sub S und den Citation Surround-Lautsprechern soll sich die Soundbar laut Hersteller in ein 5.1.2.-Kanal-System mit starken Kinobässen verwandeln.



Die Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 999,00 EUR bzw. 1.199,00 CHF erhältlich. Weitere Informationen gibt es direkt beim Hersteller.

Text: Harman, Redaktion: JN

Bildquelle: harmansoundbar: Harman