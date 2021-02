Anzeige

Der HDSX TV Sound Optimizer soll ab sofort für verlässliche Lautstärke und verständliche Dialoge beim Fernsehen sorgen.

Zappt man von einem Werbeblock zu einer Talkshow und danach weiter zu einem Actionfilm, tut man gut daran, schnell am Lautstärkeregler zu sein. Die Lautstärkeunterschiede zwischen den verschiedenen Sendern, zwischen TV und Streaming oder auch innerhalb eines Programms sind teilweise eklatant. Aber wer will, wenn er abends gemütlich vor dem Fernsehbildschirm sitzt, schon ständig die Fernbedienung in der Hand haben, um die Lautstärke nachzujustieren? Gunnar Kron jedenfalls nicht. Der Hamburger Audio-Experte ist Gründer und Geschäftsführer von Kronoton und Entwickler der Technologie HDSX.

Das Unternehmen betreibt Forschung und entwickelt Technologien im Bereich der Klangverbesserung. Mit der eigenen HDSX Technologie (High Definition Sound Expansion) hat Kronoton ein Verfahren entwickelt, um Klangfelder zu erweitern. Es verbessert den Sound von Consumer-Electronics-Anwendungen wie Soundbars, Automotive Soundsystemen bis hin zu Hintergrundmusik.

Der TV Sound Optimizer kostet unter 100 Euro

Erst der richtige Sound macht den Fernseh-Genuss perfekt. Doch die Realität sieht in den meisten Wohnzimmern so aus: Filmmusik und Soundeffekte wie Explosionen oder das stolze Brüllen des T-Rex sind oft viel zu laut, die Stimmen wiederum viel zu leise. Abhilfe soll der HDSX TV Sound Optimizer aus dem Hause Kronoton verschaffen. Das handtellergroße Gerät sorgt mit verlässlicher Lautstärkeregelung für ein perfekt ausbalanciertes und entspanntes Fernseh-Klangerlebnis. Klar verständliche Dialoge folgen auf Blockbuster-Soundeffekte und das ohne den Griff zur Fernbedienung.

Mit dem HDSX TV Sound Optimizer ist smarte Technologie für ein entspanntes TV-Klangerlebnis für unter 100 Eurozu haben. Dank Plug & Play ist das Einrichten kinderleicht. Die kleine Box wird einfach zwischen TV und Lautsprecher gesteckt und mit den mitgelieferten Klettbandverschlüssen an der Rückseite des Fernsehgeräts befestigt. Der HDSX TV Sound Optimizer ist kompatibel mit sämtlichen Lautsprechersystemen, Soundbars und Kopfhörern in Stereo.

Die patentierte Technologie macht den Klang mit einer neuen Art von Dynamik-Kompression intensiver. Sie optimiert den TV Sound, indem die leisen Stellen etwas lauter und damit verständlicher werden, während die lauten Stellen bleiben, wie sie sind. So macht die Tonspur beim Fernsehen und Streamen wieder Spaß.

Pre-Order ab heute auf www.hdsx.com.







Quelle: Kronoton