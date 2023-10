Mitteldeutsche HiFi-Tage 2023 in Leipzig: Hör den Unterschied!

Anzeige

Nach den Erfolgen der Mitteldeutschen HiFi-Tage mit zuletzt mehr als 2.500 Besuchern in 2022 geht die größte HiFi-Messe in Mitteldeutschland am 4. und 5. November 2023 bereits in die sechste Runde!

Im Zentrum der Mitteldeutschen HiFi-Tage 2023 stehen erneut zahlreiche Neuheiten der insgesamt weit über 100 erwarteten Audio- und HiFi-Marken – vom Zuspieler, über Vorverstärker, Endstufen bis hin zu Highend-Lautsprechersystemen. Doch neben der großen Zahl an Produkten hat sich die Messe vor allem durch die einzigartigen Hörbedingungen einen Namen gemacht. So können Spezialisten und Fachhändler, aber auch Familien sowie HiFi-Fans aller Altersgruppen in akustisch optimierten Präsentationsräumen Musik hautnah erleben und so die Lösung entdecken, welche am besten zum jeweiligen Musikgeschmack passt.

Hier im Video: Die Highlights der Messe

Besucher haben die Möglichkeit, bei den Mitteldeutschen HiFi-Tage eine geführte Tour mit Veranstalter und HiFi-Koryphäe Manfred Keim zu buchen. „Hören Sie noch genauer hin, stellen Sie Ihre individuellen Fragen und erfahren Sie exklusive Hintergründe“, berichtet der Veranstalter auf der Homepage der HiFi-Tage. Die entspannte Atmosphäre wird zudem mit Sitzplatzgarantie in den Vorführräumen gewährleistet. Die kleinen Gruppen mit maximal sechs Teilnehmern erhalten individuelle Beratung zu verschiedenen HiFi-Konzepten und haben die Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Herstellern. Die Tour findet 3 Mal pro Messetag statt und dauert jeweils rund zwei Stunden. Die Tickets hierfür kosten 39 Euro. Der Eintritt zu den Mitteldeutschen HiFi-Tagen ist übrigens für alle Besucher kostenlos.

Hier geht es zu den Mitteldeutschen HiFi-Tagen

Alte Handelsdruckerei zu Leipzig

Oststraße 40-44

04317 Leipzig

4. und 5. November 2023

Samstag 10 bis 18 Uhr

Sonntag 10 bis 16 Uhr



Eintritt frei!