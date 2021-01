Netflix App: Besserer Klang dank Audiocodec

Anzeige

Netflix verwendet jetzt den xHE-AAC Audiocodec für seine mobile Android-Anwendung. Das gab das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS kürzlich bekannt.

So soll sich der Streamingdienst bei dem Institut eine Lizenz für die Software gesichert haben, um seine Inhalte damit zu encodieren. Das Fraunhofer-Institit war maßgeblich an der Entwicklung des Codecs beteiligt. Laut Mitteilung wird die Software in den neuesten Betriebssystemen und Produkten von Apple, Android sowie Amazon nativ unterstützt. Zuletzt hatte man eine Implementierung an Microsoft lizenziert. Wie das Institut erklärt, sind die MPEG-D DRC Loudness und Dynamic Range Control Funktionen des Codes die wichtigsten Verbesserungen, auf die Netflix für das mobile Streaming nun zurückgreifen kann.

Damit soll man bei der Übertragung inhalts- und endgerätsspezifische Metadaten in den Audio-Bitstream einbetten können. Diese sorgen dann beim Abspielen für eine gleichbleibende Lautstärke und optimale Dynamik. Und das unabhängig von Wiedergaberät und Umgebung, wie der jüngsten Mitteilung zu entnehmen ist. Der Audiocodec soll dabei sowohl für eine ruhige als auch eine geräuschvolle Umgebung optimiert sein. Beide Extreme soll der Codec dank MPEG-D-Metadaten bewältigen können, um die Lautstärke zu regeln und somit etwa Dialoge in Filmen und Serien verständlich zu halten, erläutert das Institut.

Darüber hinaus wirbt man für die verbesserte Codier-Effizienz bei geringen Bitraten sowie die Fähigkeit, bei hohen Bitraten für die menschliche Wahrnehmung verlustfreie Audioqualität zu erreichen. Ein nahtloser Wechsel zwischen unterschiedlichen Bitraten sei möglich. Netflix könne damit immer die zur momentan verfügbaren Internetgeschwindigkeit passende Audio-Bitrate treffen.