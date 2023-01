Denon präsentiert neuen Flaggschiff-AV-Receiver AVC-A1H

Anzeige

Höchstleistung auf 15 Kanälen mit bis zu 210 Watt pro Kanal: Denon präsentiert ein neues Flaggschiff-Modell – den AV-Receiver den AVC-A1H.

In jahrelanger Arbeit entstehen bei Denon außergewöhnliche Flaggschiff-Modelle, die am „A1“ in der Gerätebezeichnung zu erkennen sind – wie der legendäre AVP-A1 (1996) und der AVC-A1HD (2007). Jetzt, im Jahr 2023, ist es mit dem AVC-A1H wieder so weit.

Der AV-Verstärker Denon AVC-A1H ist auf Heimkino-Erlebnisse ausgelegt. Sein massiver Transformator bringt allein 11,5 kg auf die Waage und seine Doppel-Siebelektrolytkondensatoren mit je 33.000 µF versorgen spielend 15 Verstärkerkanäle mit je 210 Watt Leistung.

Massiver 11,5-Kilogramm-Transformator

Der Flaggschiff-AV-Receiver von Denon mit einem Gewicht von 32 kg unterstützt sowohl 8K-Passthrough als auch 8K-Upscaling von 4K- oder HD-Inhalten. Heimkino-Enthusiasten werden zudem die Möglichkeit schätzen, Lautsprechersysteme mit Konfigurationen bis 9.4.6 anzusteuern – ideal für Heimkinos jeder Form und Größe.

Der AVC-A1H ist mit dem neuesten Dual-Core-DSP mit 1 GHz ausgestattet und unterstützt neben sämtlichen 3D-Audioformaten auch die Raumkorrektur-Software Audyssey MultEQ XT32 (ab Werk) sowie Dirac Live (per optionalem Upgrade). Dank hochwertiger Bauteile und einer präzisen Digital-/Analog-Wandlung auf allen 19 Kanälen (15.4) liefert er – nach Herstellerangaben – atemberaubenden Sound für höchste Ansprüche. Das Gerät wurde im Denon-Stammwerk in Japan mit größter Sorgfalt und unter Verwendung der besten Komponenten entwickelt und gefertigt und soll als Beispiel für den unverwechselbaren Sound des Unternehmens dienen.

Neuer Flaggschiff AV-Receiver AVC-A1H wird im Denon-Stammwerk gefertigt

Als erstklassiger Home-Entertainment-Hub ermöglicht es der AVC-A1H, Musik kabellos von einer Vielzahl an Diensten über HEOS Built-in zu streamen. Anwender können Inhalte mühelos mit HEOS-fähigen Geräten wie den Denon Home Lautsprechern in anderen Räumen teilen.

Preis und Verfügbarkeit:

Das AV-Receiver-Flaggschiff Denon AVC-A1H ist ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern für eine unverbindliche Preisempfehlung von 6.999 Euro erhältlich.

Features des AVC-A1H:

Höchstleistung auf 15 Kanälen: Der weltweit erste 15-Kanal-AV-Verstärker liefert bis zu 210 Watt pro Kanal.

Der weltweit erste 15-Kanal-AV-Verstärker liefert bis zu 210 Watt pro Kanal. Einzigartige Qualität und Performance: Der AVC-A1H ist mit dem bisher größten von Denon verwendeten Transformator sowie neuen, größeren Kondensatoren ausgestattet. Dadurch reagiert er schnell und dynamisch auf die Musik und gibt sie so wieder, wie sie vom Künstler gedacht ist.

Neueste Technologien: Neben dem neuesten Dual-Core-DSP mit 1 GHz sind auch die aktuellen HDMI-Standards mit an Bord. Außerdem unterstützt der AV-Verstärker sämtliche 3D-Audioformate sowie 8K-Video.

Neben dem neuesten Dual-Core-DSP mit 1 GHz sind auch die aktuellen HDMI-Standards mit an Bord. Außerdem unterstützt der AV-Verstärker sämtliche 3D-Audioformate sowie 8K-Video. Ausgewählte Komponenten: Das Gerät verfügt über hochwertige Zweikanal-D/A-Wandler für alle 19 (15.4) Kanäle, massive vergoldete Lautsprecheranschlüsse sowie Füße aus Gusseisen. Seine besonders stabile Konstruktion schützt vor Vibrationen und unerwünschten Beeinträchtigungen und reduziert Störgeräusche deutlich.

Das Gerät verfügt über hochwertige Zweikanal-D/A-Wandler für alle 19 (15.4) Kanäle, massive vergoldete Lautsprecheranschlüsse sowie Füße aus Gusseisen. Seine besonders stabile Konstruktion schützt vor Vibrationen und unerwünschten Beeinträchtigungen und reduziert Störgeräusche deutlich. Umfassende Anschlussmöglichkeiten: Profis und Musik-Enthusiasten werden die Auswahl an Anschlüssen gleichermaßen zu schätzen wissen, darunter 15.4-Kanal-Pre-Outs mit selektivem Vorverstärker-Modus , XLR- und Cinch-Subwoofer-Anschlüsse sowie Integrationsoptionen für Gebäudeautomationssysteme.

Profis und Musik-Enthusiasten werden die Auswahl an Anschlüssen gleichermaßen zu schätzen wissen, darunter 15.4-Kanal-Pre-Outs mit selektivem Vorverstärker-Modus , XLR- und Cinch-Subwoofer-Anschlüsse sowie Integrationsoptionen für Gebäudeautomationssysteme. Einrichtung und Raumkorrektur: Der preisgekrönte Installations-Assistent von Denon liefert klare Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Zudem unterstützt das Gerät die Audyssey MultEQ XT32-Technologie vollumfänglich (ab Werk) und bietet die Möglichkeit zum Upgrade auf Dirac Live (gebührenpflichtig, ab März 2023).

Der preisgekrönte Installations-Assistent von Denon liefert klare Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Zudem unterstützt das Gerät die Audyssey MultEQ XT32-Technologie vollumfänglich (ab Werk) und bietet die Möglichkeit zum Upgrade auf Dirac Live (gebührenpflichtig, ab März 2023). Hohe Qualitätsstandards: Der AVC-A1H wird im hochmodernen Denon Stammwerk in Japan entwickelt und gefertigt, wo traditionelle Verfahren mit zukunftweisenden Technologien kombiniert werden.

Der AVC-A1H wird im hochmodernen Denon Stammwerk in Japan entwickelt und gefertigt, wo traditionelle Verfahren mit zukunftweisenden Technologien kombiniert werden. HEOS Built-in-Technologie: Mit dem AVC-A1H können Songs kabellos von zahlreichen kostenlosen und kostenpflichtigen Musikdiensten gestreamt und Inhalte mit HEOS-fähigen Geräten wie den Denon Home Lautsprechern in anderen Räumen geteilt werden.

Mit dem AVC-A1H können Songs kabellos von zahlreichen kostenlosen und kostenpflichtigen Musikdiensten gestreamt und Inhalte mit HEOS-fähigen Geräten wie den Denon Home Lautsprechern in anderen Räumen geteilt werden. 110 Jahre Innovation: Seit seiner Gründung im Jahr 1910 strebt Denon unermüdlich nach Qualität, Innovation und Audioleistung, um unvergessliche Momente zu schaffen.

