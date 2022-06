Nubert Cashback-Aktion für ausgewählte Lautsprecher

Anzeige

Der Hersteller Nubert hat eine Cashback-Aktion zusammengestellt, bei der 45 Tage nach Ende der Aktion ein Teil des Kaufpreises von ausgewählten Lautsprecher-Modellen zurück erstattet werden soll. Die Aktion läuft unter dem Titel „Geld-zurück-Garantie“.

Gültig für die Cashback-Aktion sind nur die Lautsprecherpaare der nuPro X-Serie. Wer ein Stereopaar dieser Reihe kauft, kann laut Hersteller Nubert bis zu 300 Euro des Kaufpreises zurückerhalten. Die Cashback-Aktion soll auch beim Kauf von Zweite-Wahl-Produkten, B-Ware oder den Setangeboten gelten.

Für folgende Stereopaar-Modelle soll die Geld-zurück-Garantie in Kraft treten: Beim X-3000 RC sind 100 Euro Cashback möglich, beim X-4000 RC sind es 150 Euro, beim X-6000 RC bis zu 200 Euro und beim Flaggschiffmodel X-8000 RC können auch 300 Euro zurückerstattet werden.

Nubert nuPro X-6000 RC Nubert nuPro X-8000 RC

Cashback für die nuPro X-Serie

nuPro X-3000 RC Nubert nuPro X-4000 RC

Die X-3000 RC ist das kleinste Modell der nuPro X-Serie und ist laut Hersteller sowohl für den Schreibtisch als auch als Abhörmonitor für (semi-)professionelle Tonstudios gedacht. Eine Leistung von 440 Watt und 38 Hz unterer Grenzfrequenz sind laut Nubert möglich. Die nächstgrößte X-4000 RC bietet 30 Hz untere Grenzfrequenz, was vor allem dem Bass zugute kommen soll.

Die X-6000 RC kann laut Hersteller als Standlautsprecher die komplette HiFi-Anlage ersetzen. Ebenso wie die 3000er und 4000er Modelle verfügt sie über HDMI ARC, Bluetooth aptX HD und Funkübertragung zwischen den Stereolautsprechern. Das größte Modell ist die X-8000 RC, die mit 26 Hz unterer Grenzfrequenz am meisten Tiefbässe bietet. Für den nötigen Antrieb sorgen laut Nubert hier über 1000 Watt Maximalleistung. Alle nuPro X RC-Modelle sind mit einer integrierten Einmessfunktion ausgestattet.

Aktion läuft über Nubert-Webshop oder Nubert-Filiale

Kunden können im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 17. Juli sowohl im Nubert Onlineshop als auch in der Filiale vor Ort in Duisburg oder Schwäbisch Gmünd die Cashback-Aktion nutzen. Das Geld wird 45 Tage nach dem Ende der Aktion überwiesen. Zur Anmeldung der Aktionsgeräte müssen Name, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse, Kundennummer sowie die Belegnummer an die Mailadresse cashback@nubert.de gesendet werden. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen sind auch als Download verfügbar.

