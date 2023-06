Nubert: Das kann die neue Soundbar

Anzeige

Nubert verkauft ab sofort eine neue Soundbar und verspricht dabei „kraftvollen Klang ohne Schnickschnack“.

„Eine Soundbar in einem besonders schlanken und kompakten Format fehlte im Sortiment des schwäbischen HiFi-Experten Nubert bisher noch“, teilte das Unternehmen kürzlich mit. Die neue Nubert nuPro AS-2500 soll diese Lücke nun mit 14 Zentimetern Tiefe und 8 Zentimetern Höhe ausfüllen. Nubert spricht dabei in einer aktuellen Pressemitteilung von der „vielleicht bestklingenden Soundbar in dieser Größenklasse“.

Nubert-Soundbar mit Drei-Wege-Prinzip

Laut Anbieter soll die Soundbar alle gängigen Standards von Dolby über DTS bis Bluetooth aptX HD unterstützen. Zudem sollen die Voice+ Funktion zur akustischen Hervorhebung von Dialogen sowie eine virtuelle Klangerweiterung mit an Bord sein. Im Gerät kommen dabei jeweils zei Hochtöner, zwei Tiefmitteltöner und zwei Subwoofer auf der Unterseite zum Einsatz, erklärt das Unternehmen. Eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

Zudem verweist das Unternehmen darauf, dass man einen zusätzlichen Subwoofer an die Soundbar anschließen kann, wahlweise auch komplett kabellos über den optional erhältlichen Funkadapter nuConnect. Die nuPro AS-2500 sei bereits serienmäßig für die Nachrüstung mit einem nuConnect trX vorbereitet.

Ab sofort ist die neue Soundbar des Konzerns in Schwarz oder Weiß für eine unverbindliche Preisempfehlung von 495 Euro im Onlineshop, telefonisch und in den Nubert Erlebniswelten in Schwäbisch Gmünd und Duisburg erhältlich, erklärt der Konzern.

