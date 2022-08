Nubert erstmals auf der IFA: Soundbar- und neue Smart-Home-Highlights

Anzeige

Ehrlicher Klang: Für den deutschen Lautsprecher- und Audiohersteller Nubert ist 2022 ein ereignisreiches Jahr mit vielen Produktneuvorstellungen, von Soundbars über Smart-Home-Audiolösungen bis hin zur „To Go“-Lösung.

Um dieses starke Line-up in gebührendem Rahmen vorzustellen, feiert Nubert in diesem Jahr sein IFA-Debut: An Stand 235 in Halle 1.2 präsentiert das schwäbische Unternehmen auf der IFA 2022 vom 2. bis 6. September in Berlin die wichtigsten Produkt-Highlights. Darunter das neu erschienene Soundbar-Flaggschiff nuPro XS-8500 RC, das auf der Messe als wireless Surround-Setup mit den brandneuen Smart-Home-Deckenlautsprechern nuPro XI-2000 RC spielt. Die nuPro AS-3500 wird in Kombination mit dem neuen, flachen Subwoofer nuSub XW-800 slim präsentiert. Darüber hinaus sind auch die Modelle nuBoxx AS-425 max und nuBox AS-225 vor Ort. Zudem gibt es auf der IFA 2022 erstmals die Möglichkeit, das kommende mobile Soundsystem nuGo! ONE live zu erleben.

Nubert Soundbar nuBox AS-225. Foto: Nubert Electronic

Keyfacts:

– Nubert stellt 2022 erstmals auf der IFA in Berlin aus

– Klangvolle Produkt-Highlights an Stand 235 in Halle 1.2

– Soundbar-Neuheit nuPro XS-8500 RC im Surround-Setup mit Deckenlautsprechern nuPro XI-2000 RC

– nuPro AS-3500 mit Subwoofer nuSub XW-800 slim

– nuBoxx AS-425 max und nuBox AS-225 runden Soundbar-Sortiment ab

– Erster Blick auf mobilen Bluetooth-Lautsprecher nuGo! ONE

Dass die Schwaben bei Nubert noch sehr viel mehr als passive Lautsprecher mit ehrlichem Klang können, beweisen die aktiven Modelle, Soundbars und vieles mehr. 2022 wächst das Portfolio um jede Menge neuer spannender Produkte, von Soundbars über Smart-Home-Deckenlautsprecher bis hin zum mobilen Soundsystem für Bluetooth- und Radiowiedergabe. Mit eigenem Messeauftritt an Stand 235 in Halle 1.2 nutzt Nubert die Gelegenheit, das alles auf der IFA 2022 der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Nubert Produktexperten stehen dabei für Fragen und Gespräche gerne zur Verfügung.

Soundbar nuPro XS-8500 RC und Wand-/Deckenlautsprecher nuPro XI-2000 RC

Die Neuerscheinung nuPro XS-8500 RC ist einer der Stars auf dem IFA-Stand. Die nuPro XS-8500 RC unterstützt sowohl Dolby Atmos als auch DTS:X und kann für ein Klangerlebnis wie im Kino kabellos mit bis zu acht Surroundlautsprechern kombiniert werden. Auf der IFA demonstriert Nubert das im Zusammenspiel mit den brandneuen RC Smart-Home-Deckenlautsprechern nuPro XI-2000. Diese aktiven Lautsprecher sind gleichzeitig stilvolle Lampen und kombinieren so ehrlichen Klang mit smarter Beleuchtung.

nuPro AS-3500 mit Subwoofer nuSub XW-800 slim

Ein weiteres Messe-Highlight ist die nuPro AS-3500. Von der Soundbar können sich alle Messebesucher am Stand von Nubert selbst ein Bild machen. Dort spielt die nuPro AS-3500 zusammen mit dem neuen ultraflachen Subwoofer nuSub XW-800 slim. Dieser ist dank kabelloser Übertragung und seiner besonderen Bauform wahlweise hochkant oder liegend flexibel zu positionieren – auch unter dem Sofa oder sogar an der Wand montiert. Die automatische Einmessung mit der Smartphone-App garantiert dabei, dass der nuSub XW-800 slim in jeder Lage und Position sein Klangpotential stets optimal ausschöpft.

Weitere Soundbars: nuBoxx AS-425 max und nuBox AS-225

Mit nuBoxx AS-425 max und nuBox AS-225 hat Nubert auf der IFA 2022 noch zwei weitere Soundbars im Gepäck. Die nuBoxx AS-425 max belegte bei der Stiftung Warentest in Ausgabe 08/2022 den zweiten Platz hinter der nuPro AS-3500 bei den einteiligen Soundbars. Genau wie diese verfügt sie über integrierte Decoder für Dolby- und DTS-Tonspuren sowie HDMI eARC. Damit ist die nuBoxx AS-425 eine kompakte Option, um kinoreifen Klang nicht nur von DVD und Blu-ray, sondern auch von Streaming-Diensten wie Amazon Prime Video, Netflix und Apple TV+ zu genießen. Die nuBox AS-225 sorgt für voluminösen Klang mit Fernsehern jeden Formats und gibt per Bluetooth auch Musik von Smartphones oder Tablets eine große Klangbühne.

nuGo! ONE: Ehrlicher Klang per Bluetooth und Radio auch unterwegs

Neben Soundbars, Subwoofern und Deckenlautsprechern für ehrlichen Klang zuhause präsentiert Nubert auf der IFA auch eine Neuheit für Musikgenuss „On the Go“: Das mobile Soundsystem nuGo! ONE kombiniert Bluetooth-Lautsprecher und Radio in einem kompakten Gerät. Unterstützt werden die Bluetooth-Standards aptX HD und AAC sowie Radioempfang via DAB+ und UKW, auch ein Klinkeneingang steht zur Verfügung. 24 Stunden Akkulaufzeit und IPX5 Spritzwasserschutz machen den nuGo! ONE zum zuverlässigen Begleiter auf Reisen, bei Grillfesten und anderen Aktivitäten. Auf der IFA stellt Nubert das mobile Soundsystem erstmals live der Öffentlichkeit vor.

Nubert auf der IFA 2022

Auf der IFA vom 2. bis zum 6. September in Berlin gibt es all diese Produkt-Highlights live bei Nubert an Stand 235 in Halle 1.2 zu sehen. Alle Messebesucher sind natürlich herzlich willkommen, die Nubert Produktexperten freuen sich auf Fragen und interessante Gespräche. Fachbesucher und Journalisten können sich gerne im Vorfeld an die Pressekontakte wenden, um Einzeltermine zu vereinbaren.

Preise inkl. Mwst.

nuPro XS-8500 RC: 1.969,00 Euro

nuPro AS-3500: 995,00 Euro

nuBoxx AS-425 max: 698,00 Euro

nuBox AS-225: 398,00 Euro

nuSub XW-800 slim: 585,00 Euro

nuGo! ONE: 249,00 Euro

nuPro XI-2000 RC: TBA

