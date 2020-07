Nubert nuConnect trX: Kabellose Klänge für HiFi und Heimkino

Anzeige

Nuberts neues Funkmodul überträgt Klangsignale kabellos zwischen verschiedenen Stationen der heimischen Anlage – auch bei Stereoanlagen und Mehrkanalsystemen älterer Generation oder anderer Hersteller.

Das Funknetzwerk X-Connect verknüpft bereits seit einiger Zeit Nuberts Aktivlautsprecher der nuPro X-Serie, die Subwoofer der XW-Generation und Nuberts Kompaktverstärker nuConnect ampX. X-Connect arbeitet laut Hersteller stabil, hochauflösend und praktisch verzögerungsfrei. Der nuConnect trX erweitert dieses Netz nun auf weitere HiFi- und Heimkinogeräte, auch von anderen Herstellern. Er arbeitet wahlweise als Sender oder Empfänger und ist mit verschiedenen analogen und digitalen Ein- und Ausgängen – also auch mit älteren HiFi-Produkten – kompatibel.

Per Knopfdruck wechselt man zwischen Sende- und Empfangsmodus. Als Sender kann der trX zum Beispiel an einem handelsüblichen AV-Receiver betrieben werden, um einen nuSub-Woofer über Funk anzusteuern und so die oft ungeliebte Verkabelung im Hörraum reduzieren.

Der Transceiver habe eine geringe Latenz von 20 Millisekunden und eine hohe Klang-Übertragungsqualität. Der Funkradius des trX beträgt laut Nubert bis zu 50 Meter, wobei auch bei baulichen Hindernissen oder Störeinflüssen noch 10 bis 15 Meter Reichweite gewährleistet seien.

Einfaches Multiroom-Audiosystem

Als Empfänger biete sich der Adapter beispielsweise an, um das Musiksignal zweier nuPro X-Lautsprecher im Wohnzimmer zusätzlich auf einer traditionellen Kompaktanlage in einem Nebenraum wiederzugeben. Dazu steckt man den Receiver mit dem mitgelieferten Klinken-Cinch-Kabel an einen der Analogeingänge des dortigen Verstärkers.

Eine weitere mögliche Anwendung ist der Aufbau einer Funkstrecke zwischen zwei nuConnect trX, einer als Sender konfiguriert, der andere als Empfänger. Auf diese Weise könnten Anwender beispielsweise den Ton vom Laptop im Arbeitszimmer auf einen Aktivlautsprecher auf dem Balkon übertragen, um draußen Sportübertragungen oder Podcasts zu verfolgen.

Der nuConnect trX ist ab sofort im Nubert Direktvertrieb für 131 Euro erhältlich. Nubert bietet verschiedene Kombipakete zu reduzierten Sparpreisen an, ein Doppelpack aus zwei trX kostet 225 Euro. Detaillierte technische Daten des Geräts sind auf der offiziellen Produktinfoseite einsehbar.