Polk Audio stellt neues Soundbar-System MagniFi Max AX SR vor

Das neue Flaggschiff-Soundbar-System MagniFi Max AX SR von Polk Audio bietet Dolby Atmos-/ DTS:X-Surround Sound mit tiefen Bässen.

Dieses kompakte, leistungsstarke System verleiht Filmen, Fernsehsendungen, Musik und Games einen mehrdimensionalen Dolby Atmos- und DTS:X-Sound. Für ein lebendiges Klangerlebnis soll das Array mit elf Treibern mit dediziertem Center-Kanal, nach oben abstrahlenden Höhenlautsprechern (Upfiring-Lautsprecher) und der patentierten Stereo Dimensional Array (SDA)-Technologie von Polk sorgen.

Das Flaggschiff besitzt zusätzlich einen kabellosen Subwoofer für eine verbesserte Basswiedergabe. Darüber hinaus sind zwei kabellose Surround-Lautsprecher für das 5.1-Sound-Erlebnis enthalten. Musikstreaming, benutzerdefinierte Klangmodi und eARC-TV-Konnektivität sollen laut Hersteller die Funktionen dieses All-in-One-Systems abrunden.

Verbessertes Dolby Atmos und DTS:X

©Polk Audio – Teil des es Soundbar-Systems MagniFi Max AX SR ist auch ein kabelloser Subwoofer und zwei kabellose Surround-Lautsprecher

Spezielle, nach oben abstrahlende Lautsprecher liefern das Overhead-Element der objektorientierten Soundformate Dolby Atmos und DTS:X für die MagniFi Max AX SR Soundbar. Die patentierte SDA-Technologie der vierten Generation von Polk eliminiert Übersprechen zwischen den Ohren und sorgt so für eine breite Klangbühne.

Die MagniFi Max AX SR enthält zudem einen 10-Zoll-Subwoofer, der den tiefen Bass liefert, für den sich der Hersteller Polk rühmt. Die kabellose Verbindung ermöglicht eine einfache Installation ohne komplizierte Verkabelung. Die im Lieferumfang der MagniFi Max AX SR enthaltenen Polk SR2 Wireless Surround-Lautsprecher erweitern laut Hersteller das Klangerlebnis mit echten Surround-Effekten.

Die Film-, TV- und Musikmodi sollen die Basswiedergabe, die Klarheit und das Klangbild der MagniFi Max AX SR für jede Hörsituation mit nur einem Knopfdruck optimieren. Der Nachtmodus hebt die Sprachlautstärke an und senkt die Bässe. Die VoiceAdjust™-Technologie verstärkt die Lautstärke von Stimmen gegenüber anderen Soundtrack-Elementen, um die Verständlichkeit zu verbessern. BassAdjust hingegen ermöglicht eine Anpassung der Tieftonwiedergabe der Soundbar und des Subwoofers für eine homogene Basswiedergabe.

Ein kabelloser Musik-Streaming-Hub

Die MagniFi Max AX SR unterstützt WiFi-Streaming über Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect oder jeden „Alexa“-fähigen Musikdienst sowie Bluetooth. Zudem können Anwender die Soundbars der MagniFi AX-Serie (einschließlich der MagniFi Mini AX) koppeln, um ein Multiroom-Musiksystem aufzubauen.

Die Einrichtung der Bar ist laut Polk kinderleicht. Sie verfügt über drei 4K-fähige HDMI-Eingänge und einen Ausgang. Nutzer können die Soundbars so unter anderem an Spielekonsolen, Blu-ray-Player und Streaming-Boxen anschließen. Der Anschluss an den Fernseher erfolgt über HDMI eARC oder ARC mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel. Ein optischer Eingang ermöglicht den Anschluss auch an ältere Geräte.

Die MagniFi Max AX SR kann entweder über die mitgelieferte Fernbedienung oder mit den meisten TV-Fernbedienungen gesteuert werden. Das OLED-Display auf der Vorderseite zeigt Einstellungsmöglichkeiten und dimmt automatisch die LEDs, wenn es nicht benutzt wird. Darüber hinaus ist die MagniFi Max AX SR Roku TV-kompatibel für eine einfachere Konfiguration und Steuerung. Die Soundbar kann auf einem Sideboard oder Tisch vor dem TV platziert oder an der Wand montiert werden.

Preise und Verfügbarkeit der MagniFi Max AX SR

Die MagniFi Max AX SR (UVP: 899 EUR) ist ab Oktober 2022 direkt bei polkaudio.com sowie bei autorisierten Polk-Fachhändlern erhältlich. Die im März 2022 vorgestellte, 37 cm breite MagniFi Mini AX wurde im August 2022 mit dem EISA Award in der Kategorie „Compact Soundbar of the Year“ ausgezeichnet. Der kleine Bruder der MagniFi Max AX bietet laut Hersteller einen raumfüllenden Klang mit klaren Dialogen.

Quelle: Polk Audio

Bildquelle: Polk Audio Studio Soundbar: Polk Audio

Polk Audio: Polk Audio