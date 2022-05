TV Clear: Sennheiser will kristallklaren TV-Sound ermöglichen

Anzeige

TV Clear von Sennheiser verbindet laut Unternehmen hervorragende Sprachverständlichkeit mit der Bequemlichkeit, dem Komfort und dem eleganten Stil von True Wireless-Ohrhörern.

Anzeige

Der Sender „TV Connector“ sorgt laut Sennheiser an jedem Fernseher für eine hochwertige Audioübertragung mit minimaler Latenz. Und egal ob Laptop, Tablet oder Smartphone, zuhause oder unterwegs: TV Clear soll sich einfach über Bluetooth verbinden lassen und damit optimalen Videoklang sowie Telefonate in hoher Sprachqualität ermöglichen. Für ein personalisiertes Audioerlebnis bietet TV Clear fünf Sprachverständlichkeitsprofile. Dabei werden die höheren Frequenzen bis zu 20 dB angehoben, um Dialoge in Unterhaltungsformaten klarer hervorzuheben. Bei der Verwendung mit dem Sender können Nutzer die bevorzugte Lautstärke unabhängig von der des Fernsehers oder einer anderen Audioquelle einstellen: So können andere Personen ohne Kopfhörer wie gewohnt mitschauen und die Lautstärke unabhängig regeln, erklärt Sennheiser.

Mit der Option „Umgebungsgeräusche“ bleiben Stimmen und akustische Ereignisse im Raum bei der Nutzung der Ohrhörer wahrnehmbar – ideal, um im Freundes- oder Familienkreis fernzusehen. Als universelle Lösung lässt sich TV Clear laut Unternehmen mit mehreren Geräten verbinden: per Sender mit dem Fernseher oder per Bluetooth direkt mit Tablets oder Smartphones. Beim Fernsehen soll die Streaming-Technologie des Senders mit geringer Latenz dafür sorgen, dass Audio- und Videoinhalte stets synchron bleiben.

Mit gerade einmal 6,9 Gramm setzen die True Wireless-Ohrhörers in Sachen Tragekomfort auch bei langen Fernsehsessions Maßstäbe, ohne dass sie beim Tragen einer Brille stören oder auf die Schläfen drücken, verspricht der Anbieter in seiner Ankündigung. Das unauffällige, kabellose Design und eine Auswahl an Ohradaptern in verschiedenen Größen sollen einen festen, sicheren Sitz bieten.

Bedienung der TV Clear App

Die TV Clear App führt Nutzer laut Sennheiers-Angaben einfach und intuitiv durch die Einstellungen für ein personalisiertes Hörerlebnis. Die intuitiven Touch-Bedienelemente sollen auch an persönliche Vorlieben angepasst werden können. Die App beinhalte zudem eine Find My Earbuds-Funktion, mit der sich die Ohrhörer leicht wiederfinden lassen, wenn sie doch einmal verlegt werden.

​

​Der Akku von TV Clear soll eine Hörzeit von bis zu 15 Stunden ermöglichen. In der Transportbox kann man die Ohrhörer aufbewahren und aufladen, um laut Anbieter weitere 22 Stunden TV-Unterhaltung zu ermöglichen. Ab dem 31. Mai ist TV Clear zu einem UVP von 399,90 € erhältlich, erklärt Sennheiser.

Text: Sennheiser/ Redaktion: JN

Bildquelle: sennheisertvclear: Sennheiser