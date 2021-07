Alexa bald auf Smart-TVs mit LG webOS von Drittanbietern verfügbar

Anzeige

Amazon Alexa wird erstmals auf einer breiten Palette von TV-Geräten von Drittanbietern verfügbar sein, die mit der LG Electronics TV-Plattform webOS arbeiten.

Wie LG am Mittwoch ankündigte, werden Marken wie Advance, Blaupunkt, Eko, JSW, Manta, Polaroid, RCA, Seiki und Skytech sowie ODMs (Original Design Manufacturer) wie Ayonz, Dualshine, Konka, Silicon Player, Skyworth und Xianyou diese Funktionalität bald in ihren kompatiblen webOS-basierten TVs mit Remote-Fernbedienung anbieten. Damit sollen laut Hersteller noch mehr Verbraucher in den Genuss der intelligenten Alexa-Spracherkennung kommen.

Mit LGs ThinQ AI- und Spracherkennungstechnologien sollen Besitzer von webOS TVs dann einfach in die Magic Remote sprechen können, um das Fernsehgerät zu steuern oder Informationen einzuholen. Mit der Point-and-Click-Funktion soll man die Magic Remote zudem intuitiv bedienen können. Zusätzlich soll sie sich automatisch mit Set-Top-Boxen und anderen kompatiblen Geräten wie etwa Soundbars verbinden.

Durch einen Longpress (Taste mindestens zwei Sekunden gedrückt halten) auf die Amazon Prime Video-Taste und Hineinsprechen in die Magic Remote soll sich laut LG eine ganz neue Ebene des Komforts eröffnen. webOS TV-Besitzer können so unkompliziert die Lautstärke des Fernsehers einstellen, den Sender wechseln, Musik abspielen, Nachrichten lesen, Smart Home-Geräte steuern, sich einen Witz erzählen lassen und vieles mehr, teilt der Anbieter mit. Per Alexa-Sprachbefehl kann man etwa YouTube öffnen oder sich Filme vorschlagen lassen.

Die integrierte Alexa-Funktion soll laut LG Electronics ab dem dritten Quartal in Nordamerika per OTA-Update freigeschaltet werden, gefolgt von anderen Regionen wie Europa und Asien. Jung Sung-hyun, Head of Content Services bei der LG Home Entertainment Company, bezeichnet die Erweiterung der webOS-Funktionen um Alexa eine Win-Win-Win-Situation für TV-Marken, Kunden und Entwickler.